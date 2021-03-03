Лучшим автомобилем в мире-2021 всё же станет глобальная модель: названы финалисты

Вместе с претендентами на главную награду также объявили финалистов смежных категорий. В конце текущего месяца определятся тройки лидеров, а победителей мы узнаем в апреле.

Список всех моделей, участвующих в борьбе за титул лучшего автомобиля в мире (World Car Of The Year, WCOTY), опубликовали еще в августе 2020-го, всего в нем значились 24 машины. Согласно правилам конкурса, вносить изменения в перечень разрешено до декабря, и в нем есть замены. Так, из основного списка убрали Ford Escape/Kuga и Genesis G80, а вместо них появились Buick Encore GX и Chevrolet Onix. К слову, Бьюик глобальной маркой сложно назвать, ведь она представлена лишь в Северной Америке да Китае. Впрочем, обе модели концерна GM из конкурса все равно выбыли.

Напомним, в прошлом году главную награду забрал автомобиль, который также продают далеко не везде: кроссовер Kia Telluride, доступный в Северной Америке и некоторых странах Ближнего Востока. На звание всемирного автомобиля-2021, помимо «не мирового» Buick Encore GX, еще претендовали не совсем глобальные кроссы Kia Sonet (представлен в Индии и некоторых странах Юго-Восточной Азии) и Toyota Venza/Harrier (предназначен для Японии и опять же Северной Америки), но и они сошли с дистанции. Также выбыли Citroen C4, Honda Fit/Jazz, Hyundai Elantra/Avante, Hyundai i10/Grand i10, Hyundai i20, Nissan Rogue/X-Trail, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Highlander и Toyota Sienna. Ну а в десятку финалистов пробились пять «немцев», три «японца» и два «корейца».

Всемирный автомобиль-2021, финалисты:

Audi A3

BMW 2 Series Gran Coupe

BMW 4 Series

Honda e

Kia K5

Kia Sorento

Mazda MX-30

Mercedes-Benz GLA

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

Кстати, если победит Yaris, то для компакта Тойоты это будет уже вторая престижная награда, ведь его только что признали лучшим автомобилем Европы.

Toyota Yaris, BMW 2 Series Gran Coupe и Mazda MX-30 1 / 3 Toyota Yaris, BMW 2 Series Gran Coupe и Mazda MX-30 2 / 3 Toyota Yaris, BMW 2 Series Gran Coupe и Mazda MX-30 3 / 3

Одновременно объявлены финалисты смежных категорий Городской автомобиль года, Премиальный автомобиль года, Спорткар года и Лучший дизайн. И в некоторых из них тоже есть коррективы.



Городской автомобиль года, финалисты:

Honda Fit/Jazz

Honda e

Hyundai i10/Grand i10

Hyundai i20

Toyota Yaris

За эту награду, оказывается, еще боролся Chevrolet Onix, но он выбыл, как и Kia Sonet.

Премиальный автомобиль года, финалисты:

Aston Martin DBX

BMW X6

Land Rover Defender

Mercedes-Benz S-Class

Polestar 2

Mercedes S-Class и Aston Martin DBX 1 / 2 Mercedes S-Class и Aston Martin DBX 2 / 2

Примкнуть к премиальному сегменту так и не получится у водородомобиля Toyota Mirai, за бортом еще остались Genesis GV80, Tesla Model Y и Volvo XC40 Recharge P8 AWD. А вот Мерседес S-класса в августовском перечне не значился – и именно это удивляет больше, ведь та же Тойота в него уже входила, хотя серийную версию Mirai представили лишь в ноябре («немец» нового поколения дебютировал в сентябре). Кстати, именно в эту категорию из основного конкурса перебрался седан Genesis G80, но он тоже за бортом.



Спорткар года, финалисты:

Audi RS Q8

BMW M2 CS

BMW X5 M/X6 M

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

Выбыли: Audi RS Q3, BMW Alpina XB7, Mercedes-AMG GLS 63, Mini John Cooper Works GP. Еще из любопытного – в прошлом году в этой категории также были заявлены Hyundai Veloster N и Porsche 718 GTS 4.0, но теперь они вовсе не упомянуты.

Лучший дизайн, финалисты:

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

Polestar 2

Porsche 911 turbo

В этой категории были заявлены все модели, участвовавшие в конкурсе.

Honda e и Polestar 2 1 / 2 Honda e и Polestar 2 2 / 2

В прошлом сезоне лучшим Городским автомобилем стал электрический Kia Soul, Премиальным авто-2020 признали Porsche Taycan, он же победил в категории Спорткар года, а награду за лучший дизайн забрала Mazda 3.



Лучшие машины-2021 выбирает жюри, в состав которого вошли более 80-ти автожурналистов из 28 стран, включая и Россию. Тройки лидеров во всех номинациях назовут 30 марта, а победителей объявят 20 апреля. Также организаторы конкурса анонсировали новую категорию для следующего сезона – Электромобиль года. Когда-то была номинация Зеленый автомобиль года, за нее боролись, в том числе, и гибриды. Теперь же, видимо, будут голосовать за лучшую полностью электрическую модель.