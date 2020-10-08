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  • Кросс-купе Mazda MX-30: теперь с бензиновым мотором, а в 2022 году — с РПД!

Кросс-купе Mazda MX-30: теперь с бензиновым мотором, а в 2022 году — с РПД!

08.10.2020 470 0 0

Mazda MX-30 был представлен год назад в Европе как электромобиль, а теперь у себя на родине, в Японии, дебютировал с традиционной бензиновой силовой установкой. Будет и гибрид, в первой половине 2022 года, причём в роли ДВС здесь выступит компактный ротороно-поршневой мотор нового поколения.

 

Из-за коронакризиса продажи Mazda MX-30 в Европе начались только в июне, и, по данным ресурса CarSalesBase, спрос пока гомеопатический: за три месяца продано лишь 170 экземпляров. Лучше вряд ли станет, так как MX-30 снабжён маленькой батареей на 35,5 кВт·ч и может проехать на одной зарядке лишь 200 км (по циклу WLTP). По современным меркам это очень мало, а дальность хода — ключевая характеристика для электромобиля.

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Многие фанаты Mazda сожалели, что такой красивый кузов в стиле культовой модели RX-8 (без центральных стоек и с задними дверьми без ручек) недоступен с другими, более привычными силовыми установками, но теперь Mazda это исправила, по крайней мере в Японии. MX-30 дебютировал здесь с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» Skyactiv-G (156 л.с., 199 Нм), 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и низковольтным гибридным довеском в виде стартер-генератора (6,9 л.с., 49 Нм), помогающим ДВС на пиковых нагрузках и позволяющим немного снизить расход топлива и уровень вредных выбросов. Привод — передний либо полный (электрический MX-30 может быть только переднеприводным).

В основе MX-30 та же платформа, что у Mazda 3 актуального поколения и компактного кроссовера СХ-30 с пятью традиционными дверьми, то есть задняя подвеска даже у полноприводных версий — полузависимая, с поперечной торсионной балкой. При этом у MX-30 полностью оригинальный интерьер с сенсорным блоком климат-контроля, многослойным центральным тоннелем и отделкой из пробкового дерева. Цена в Японии — от 2 420 000 иен (1,78 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ). Электрическая версия MX-30 выйдет на японский рынок в начале следующего года.

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Теперь самое интересное: гибрид с РПД. О возможности появлении такой модификации MX-30 компания Mazda рассказала в апреле этого года, но не давала гарантий. Теперь же в рамках японской презентации MX-30 гибрид подтвердил глава Mazda Акира Марумото: дорожные испытания прототипов начнутся ближайшей зимой, выход на рынок запланирован на первую половину 2022-го.

О технических характеристиках роторного гибрида пока ничего не сообщается. Зато известно, что Mazda разрабатывает его силовую установку как минимум шесть лет, что РПД, скорее всего, будет использоваться в качестве удлинителя электрического запаса хода (то есть не будет связан напрямую с колёсами) и что этой технологией ещё в 2017 году заинтересовалась Toyota, то есть роторные гибриды могут появится и в её модельной линейке.

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