Кроссовер Mazda CX-30 ещё раз сертифицирован для РФ: локальная сборка и всё так же один мотор

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-30 состоялась минувшей весной, он сделан из свежего хэтча Mazda 3. А в декабре 2019-го в открытой базе Росстандарта появилось первое Одобрение типа транспортного средства на паркетник – японского производства. В продажу кросс так и не поступил, зато теперь обнаружено еще одно ОТТС: на этот раз в качестве изготовителя указан расположенный во Владивостоке завод «Мазда-Соллерс». Напомним, это предприятие также собирает для РФ паркетники CX-5 и CX-9, седаны Mazda 6 (по «отверточному» циклу SKD). Кстати, официально появление CX-30 в России до сих пор не анонсировано, ну а ОТТС на машины локальной сборки начнет действовать с 9 ноября 2020-го.
Длина Mazda CX-30 равна 4395 мм, колесная база – 2655 мм. У родственного хэтча Mazda 3 эти показатели составляют 4460 и 2725 мм соответственно, габариты старшего паркетника CX-5 – 4550 и 2700 мм.
В нынешнем ОТТС двигатель тот же, что и в декабрьском: для российской «тридцатки» заявлен знакомый по другим моделям марки бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. (213 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный, но во втором случае кросс будет доступен только с 6АКП. Двигатель «питается» бензином АИ-95. На других рынках гамма шире. В Европе, например, еще есть бензиновый Skyactiv-X 2.0 (180 л.с., 224 Нм), у которого воспламенение частично происходит от сжатия. А в Штатах модель недавно обзавелась турбомотором Skyactiv-G 2.5T.
Нашей «тридцатке» положены климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, проекционный дисплей и электропривод задней двери.
Если же Мазда все же действительно выведет CX-30 на российский рынок (на запрос Колёс местное подразделение на момент публикации новости не ответило), то паркетник очевидно, окажется дешевле CX-5. «Пятерка» же сегодня обойдется минимум в 1 679 000 рублей.
В ковидном 2020-м Mazda, как и подавляющее большинство остальных автопроизводителей, в «минусе»: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-августе дилеры японской марки реализовали в России 16 441 автомобиль, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером Мазды остается CX-5, на него-то и приходится львиная доля продаж – 12 644 единицы по итогам восьми месяцев.
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