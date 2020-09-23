Кроссовер Mazda CX-30 ещё раз сертифицирован для РФ: локальная сборка и всё так же один мотор

Судя по всему, японская компания не отказывается от идеи вывести на наш рынок компактный паркетник, созданный на базе новой «трёшки». Для российской версии кросса заявлен единственный бензиновый «атмосферник» 2.0, зато привод можно будет выбрать.

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-30 состоялась минувшей весной, он сделан из свежего хэтча Mazda 3. А в декабре 2019-го в открытой базе Росстандарта появилось первое Одобрение типа транспортного средства на паркетник – японского производства. В продажу кросс так и не поступил, зато теперь обнаружено еще одно ОТТС: на этот раз в качестве изготовителя указан расположенный во Владивостоке завод «Мазда-Соллерс». Напомним, это предприятие также собирает для РФ паркетники CX-5 и CX-9, седаны Mazda 6 (по «отверточному» циклу SKD). Кстати, официально появление CX-30 в России до сих пор не анонсировано, ну а ОТТС на машины локальной сборки начнет действовать с 9 ноября 2020-го.

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Длина Mazda CX-30 равна 4395 мм, колесная база – 2655 мм. У родственного хэтча Mazda 3 эти показатели составляют 4460 и 2725 мм соответственно, габариты старшего паркетника CX-5 – 4550 и 2700 мм.



В нынешнем ОТТС двигатель тот же, что и в декабрьском: для российской «тридцатки» заявлен знакомый по другим моделям марки бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. (213 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный, но во втором случае кросс будет доступен только с 6АКП. Двигатель «питается» бензином АИ-95. На других рынках гамма шире. В Европе, например, еще есть бензиновый Skyactiv-X 2.0 (180 л.с., 224 Нм), у которого воспламенение частично происходит от сжатия. А в Штатах модель недавно обзавелась турбомотором Skyactiv-G 2.5T.

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Нашей «тридцатке» положены климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, проекционный дисплей и электропривод задней двери.



Если же Мазда все же действительно выведет CX-30 на российский рынок (на запрос Колёс местное подразделение на момент публикации новости не ответило), то паркетник очевидно, окажется дешевле CX-5. «Пятерка» же сегодня обойдется минимум в 1 679 000 рублей.

В ковидном 2020-м Mazda, как и подавляющее большинство остальных автопроизводителей, в «минусе»: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-августе дилеры японской марки реализовали в России 16 441 автомобиль, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером Мазды остается CX-5, на него-то и приходится львиная доля продаж – 12 644 единицы по итогам восьми месяцев.

