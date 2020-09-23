Новинки ×
  • Кроссовер Mazda CX-30 ещё раз сертифицирован для РФ: локальная сборка и всё так же один мотор

Кроссовер Mazda CX-30 ещё раз сертифицирован для РФ: локальная сборка и всё так же один мотор

23.09.2020 176 0 0

Судя по всему, японская компания не отказывается от идеи вывести на наш рынок компактный паркетник, созданный на базе новой «трёшки». Для российской версии кросса заявлен единственный бензиновый «атмосферник» 2.0, зато привод можно будет выбрать.

 

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-30 состоялась минувшей весной, он сделан из свежего хэтча Mazda 3. А в декабре 2019-го в открытой базе Росстандарта появилось первое Одобрение типа транспортного средства на паркетник – японского производства. В продажу кросс так и не поступил, зато теперь обнаружено еще одно ОТТС: на этот раз в качестве изготовителя указан расположенный во Владивостоке завод «Мазда-Соллерс». Напомним, это предприятие также собирает для РФ паркетники CX-5 и CX-9, седаны Mazda 6 (по «отверточному»  циклу SKD). Кстати, официально появление CX-30 в России до сих пор не анонсировано, ну а ОТТС на машины локальной сборки начнет действовать с 9 ноября 2020-го.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Длина Mazda CX-30 равна 4395 мм, колесная база – 2655 мм. У родственного хэтча Mazda 3 эти показатели составляют 4460 и 2725 мм соответственно, габариты старшего паркетника CX-5 – 4550 и 2700 мм.

В нынешнем ОТТС двигатель тот же, что и в декабрьском: для российской «тридцатки» заявлен знакомый по другим моделям марки бензиновый «атмосферник» Skyactiv-G 2.0 мощностью 150 л.с. (213 Нм). Мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод – передний или полный, но во втором случае кросс будет доступен только с 6АКП. Двигатель «питается» бензином АИ-95. На других рынках гамма шире. В Европе, например, еще есть бензиновый Skyactiv-X 2.0 (180 л.с., 224 Нм), у которого воспламенение частично происходит от сжатия. А в Штатах модель недавно обзавелась турбомотором Skyactiv-G 2.5T.

1 / 2
2 / 2

Нашей «тридцатке» положены климат-контроль, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, проекционный дисплей и электропривод задней двери.

Если же Мазда все же действительно выведет CX-30 на российский рынок (на запрос Колёс местное подразделение на момент публикации новости не ответило), то паркетник очевидно, окажется дешевле CX-5. «Пятерка» же сегодня обойдется минимум в 1 679 000 рублей.

В ковидном 2020-м Mazda, как и подавляющее большинство остальных автопроизводителей, в «минусе»: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-августе дилеры японской марки реализовали в России 16 441 автомобиль, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером Мазды остается CX-5, на него-то и приходится львиная доля продаж – 12 644 единицы по итогам восьми месяцев.

кроссовер Россия авторынок новинки Mazda Mazda CX-30

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Главное, чтобы ничего не текло: стоит ли покупать Opel Mokka за 800 тысяч рублей Мы уже рассуждали о покупке компактного кроссовера дешевле миллиона рублей: в этой ценовой категории можно найти, например, Nissan Juke, Mitsubishi ASX или Skoda Yeti. Однако если продажи... 1618 0 0 22.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Ford Mondeo IV Вроде бы Mondeo – автомобиль довольно популярный. Но это с одной стороны. С другой, у него довольно сложный путь в народные любимцы, не самая простая судьба и несколько противоречивая репута... 4236 2 0 22.09.2020
Статьи / Популярные вопросы Обгон: как ПДД защищают обгоняющего, и почему им нельзя доверять Мы уже рассказывали о том, что такое обгон и чем он отличается от опережения, а также о том, где обгон разрешен и где запрещен. Сегодня же мы поговорим непосредственно о правилах выполнен... 1486 0 7 21.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 84401 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 72283 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 47906 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings