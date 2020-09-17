Не MPS, но близко: кроссовер Mazda CX-30 обзавёлся топ-версией с турбомотором

Компактный кроссовер на базе Mazda 3 ожидаемо перенял от неё самый мощный бензиновый двигатель — 254-сильный Skyactiv-G 2.5T. Но все «лошадки» доступны только при заправке дорогим 98-м бензином.

Mazda CX-30 дебютировал весной прошлого года и стал крепким середняком сегмента компактных SUV: в Европе за первую половину этого года, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 22 106 шт., в США — 16 956 шт. А с учётом того, что Mazda теперь позиционирует свои модели в премиум-сегменте, результат и вовсе превосходный. Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz GLA за тот же период разошёлся в Европе тиражом 13 888 шт., в США — 7797 шт., BMW X2 – 13 402 и 4054 шт. соответственно.

Любопытно, что линейки доступных для Mazda CX-30 силовых агрегатов в США и Европе вообще не пересекаются: если в Старом Свете Mazda делает ставку на высокотехнологичный бензиновый мотор Skyactiv-Х с приводным нагнетателем и частичным воспламенением от сжатия (180 л.с.), дизель Skyactiv-D (116 л.с.) и мягкую 48-вольтовую гибридизацию, то в Америке базовым и пока единственным мотором для CX-30 является бензиновый 2,5-литровый «атмосферник» Skyactiv-G мощностью 189 л.с., доступный в сочетании с передним либо полным приводом. Ну и никакой «механики» американцам не полагается— только 6-ступенчатый гидромеханический «автомат».



Скоро (продажи начнутся в конце этого года) американскую линейку пополнит кроссовер CX-30 Turbo с таким же наддувным мотором Skyactiv-G 2.5T, что в июле появился на «трёшке». Выходные характеристики идентичные — 230 л.с. и 420 Нм при питании 92-м бензином (он же 87-й по американской классификации) или 254 л.с. и 434 Нм при питании 98-м бензином (он же 93-й в США). Турбомотор будет доступен только в сочетании с полным приводом i-Activ. Динамические характеристики пока не разглашаются, но покупателям обещан более высокий уровень удовольствия от вождения.



Снаружи турбо-кроссоверы можно отличить от атмосферных собратьев только по шильдикам, более крупным выхлопным патрубками, чёрным 18-дюймовым колёсным дискам и чёрным корпусам наружных зеркал. До кучи расширен комплекс электронных ассистентов водителя: появился пробочный круиз-контроль, система AEB (автоматического аварийного торможения) для движения задним ходом и система кругового обзора.



До России кроссовер Mazda CX-30 пока так и не добрался, хотя был сертифицирован ещё в прошлом году с единственным 2,0-литровым мотором Skyactiv-G мощностью 150 л.с. Дебют, вероятно, задержался из-за коронакризиса, ОТТС на машину действует до 15 декабря 2022 года. Даже если Mazda не передумает и всё-таки привезёт CX-30 в нашу страну, то рассчитывать на появление турбо-версии не стоит — «лишние лошадки» в компактном классе у нас спросом не пользуются даже в премиум-сегменте.

