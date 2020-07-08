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  • Полноприводная Mazda 3 Turbo: мощнее, чем ожидалось (но есть нюанс)

Полноприводная Mazda 3 Turbo: мощнее, чем ожидалось (но есть нюанс)

08.07.2020 155 0 0

В компании Mazda рассказали о самой мощной «трешке», предназначенной для рынка США. Там продажи стартуют позже в этом году.

 

Вообще, турбоверсию Mazda 3 раскрыли еще несколько дней назад, но то была машина для Мексики. А у представленной сегодня модели для Штатов, как оказалось, есть свои особенности. Во-первых, если для мексиканского рынка пока анонсирован только хэтчбек Mazda 3 Turbo, то в США знакомая нам по CX-9 и Mazda 6 бензиновая «турбочетверка» Skyactiv-G 2.5T уже изначально положена и седану. Во-вторых, американская «трешка» мощнее.

Итак, в Штатах при использовании бензина с октановым числом 87 (аналог АИ-92) турбомотор выдает 230 л.с. и 420 Нм (та же отдача и у Mazda 3 в Мексике). Но если заправлять машину дорогим «девяносто третьим» (у нас это АИ-98), то мощность увеличится до 250 л.с., а максимальный крутящий момент – до 434 Нм. Как и в Мексике, Mazda 3 Turbo доступна только с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом (с муфтой на задней оси). Увы, динамические характеристики по-прежнему не раскрыты.

Mazda 3 Turbo для США

Американское подразделение Мазды распространило лишь пару фотографий турбоверсии. Впрочем, такая модель мало чем отличается от Mazda 3 в дорогих комплектациях. У Turbo радиаторная решетка и 18-дюймовые колеса окрашены в черный, в том же цвете выполнены и наружные зеркала.

В списке стандартного оборудования значатся: светодиодная оптика, аудиосистема Bose, система бесключевого доступа, подогрев рулевого колеса и передних сидений, люк с электроприводом, климат-контроль, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, камера заднего вида. За дополнительную плату можно заказать пакет Premium Plus, в него входят черный спойлер (у седана он на крышке багажника, у хэтча – на крыше), камеры кругового обзора, кожаный салон и дополнительные системы безопасности.

Mazda 3 Turbo для Мексики
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Mazda 3 Turbo для Мексики
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В США продажи Mazda 3 Turbo стартуют до конца текущего года, точная дата еще не объявлена, как и цены. В России же турбоверсия вряд ли появится.

Между тем в Штатах «трешка» также обзавелась вторым «атмосферником»: к Skyactiv-G 2.5 (186 л.с.) присоединился Skyactiv-G 2.0 (155 л.с.). Младший двигатель положен Mazda 3 2021 модельного года (в остальном обновление свелось к перетряхиванию комплектаций), такие машины доберутся до местных дилеров осенью (возможно, тогда же стартует и Turbo).

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