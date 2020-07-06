Новинки ×

Mazda 3 Turbo: полный привод, 230 л.с. и 6-ступенчатый «автомат»

06.07.2020 525 0 0

Мексиканское отделение Mazda досрочно рассекретило новую топ-версию «трёшки» с бензиновым турбомотором. Премьера в США, главном рынке сбыта модели, состоится 8 июля.

 

Первые слухи но новой «трубо-трёшке» появились всего месяц назад, и вот уже представлен готовый автомобиль — правда, пока только в мексиканской спецификации, но в США и Канаде наверняка будет то же самое, так как все «трёшки» для Северной Америки производятся на мексиканском заводе Mazda в городе Саламанка.

Новую версию на Ютубе представил лично президент Mazda Mexico Мигель Барбейто. Никакой сенсации не произошло: как мы и предполагали, Mazda 3 Turbo — это не идейная наследница хот-хэтчей MPS, а просто более мощная версия уже известной машины. Под капотом — хорошо известный нам по «шестёрке» и кроссоверу CX-9 бензиновый мотор Skyactiv-G 2.5T, его отдача в данном случае составляет 230 л.с. и 420 Нм. Даже в стоке с этого мотора легко снимаются более 250 «лошадей», но в Мазде, вероятно, решили, что не стоит дразнить избыточной мощностью ностальгирующую по MPS публику и остановились на отметке 230 л.с. — мол, для уверенного драйва на скользкой дороге этого более чем достаточно, и не надо думать, что вы покупаете хот-хэтч.

Снаружи Mazda 3 Turbo ничем, в сущности, не отличается от атмосферных собратьев, но ей по умолчанию положены чёрный глянцевый декор и 18-дюймовые колёсные диски. О каких-либо доработках в ходовой части под возросшую мощность (прежде «трёшка» имела под капотом максимум 188 л.с.) мексиканский топ-менеджер не сообщил. Коробка передач — только 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» в комбинации с безальтернативной для турбо-версии системой полного привода i-Activ (мощность на задние колёса отбирает многодисковая муфта). Даже у полноприводных «трёшек» задняя подвеска, напомним, полузависимая, просто поперечная торсионная балка имеет необходимый для прохождения карданного вала изгиб.

Динамические характеристики пока не объявлены — будем ждать полноценной презентации из США. В Мексике Mazda 3 Turbo стоит от 489 900 песо или примерно 1,6 млн рублей в переводе по текущему курсу, то есть примерно столько же, сколько обычная «трёшка» в России с базовым атмосферным мотором 1.5 Skyactiv-G (120 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Увы, вероятность появления у нас полноприводных «трёшек» с тубромотором ничтожна, так как выйдет слишком дорого, и выгоднее купить кроссовер CX-5. А вот в Америке «трубо-трёшка» — отличное дополнение к теряющему популярность семейству, которое, напомним, в этом поколении позиционируется как премиальное, а, стало быть, полный привод и турбомотор теперь более чем уместны.

Не исключено, что со временем Mazda всё же дозреет и до полноценной имиджевой MPS-версии — благо, потенциал у мотора и у шасси есть, а пока нехватку мощности, агрессивного стайлинга и жёстких настроек подвески будут компенсировать тюнинговые фирмы — пакеты доработок наверняка появятся уже в этом году.

хэтчбек седан новинки Mazda Mazda Mazda3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как и когда нужно пропускать пешеходов и какое наказание грозит за нарушение О приоритете пешеходов на переходах знают все водители. Но что именно означает это преимущество? Когда пешеходов нужно пропускать, а когда у них нет приоритета? И уж тем более не все помнят,... 350 0 0 06.07.2020
Статьи / История Как на вездеходе ЗИЛ-5901 в конце 60-х впервые в мире появились дисковые тормоза на трансмиссии Хотя эксперименты с дисковыми тормозами на коммерческих тяжелых грузовиках начались еще в 80-х, массово они стали использоваться сравнительно недавно - в Европе с середины “нулевых”, а в США... 1459 1 4 05.07.2020
Статьи / Тесты От Гарри Поттера до Цукерберга: угадываем автомобили мировых знаменитостей Многие мировые поп-звезды известны своим дурным вкусом при огромном состоянии, который проецируется и на автомобили. Но не все ездят на золотых Rolls-Royce и бриллиантовых Ferrari – к пример... 4712 1 11 04.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 32435 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 30531 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 29256 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings