Mazda 3 Turbo: полный привод, 230 л.с. и 6-ступенчатый «автомат»

Первые слухи но новой «трубо-трёшке» появились всего месяц назад, и вот уже представлен готовый автомобиль — правда, пока только в мексиканской спецификации, но в США и Канаде наверняка будет то же самое, так как все «трёшки» для Северной Америки производятся на мексиканском заводе Mazda в городе Саламанка.

Новую версию на Ютубе представил лично президент Mazda Mexico Мигель Барбейто. Никакой сенсации не произошло: как мы и предполагали, Mazda 3 Turbo — это не идейная наследница хот-хэтчей MPS, а просто более мощная версия уже известной машины. Под капотом — хорошо известный нам по «шестёрке» и кроссоверу CX-9 бензиновый мотор Skyactiv-G 2.5T, его отдача в данном случае составляет 230 л.с. и 420 Нм. Даже в стоке с этого мотора легко снимаются более 250 «лошадей», но в Мазде, вероятно, решили, что не стоит дразнить избыточной мощностью ностальгирующую по MPS публику и остановились на отметке 230 л.с. — мол, для уверенного драйва на скользкой дороге этого более чем достаточно, и не надо думать, что вы покупаете хот-хэтч.

Снаружи Mazda 3 Turbo ничем, в сущности, не отличается от атмосферных собратьев, но ей по умолчанию положены чёрный глянцевый декор и 18-дюймовые колёсные диски. О каких-либо доработках в ходовой части под возросшую мощность (прежде «трёшка» имела под капотом максимум 188 л.с.) мексиканский топ-менеджер не сообщил. Коробка передач — только 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» в комбинации с безальтернативной для турбо-версии системой полного привода i-Activ (мощность на задние колёса отбирает многодисковая муфта). Даже у полноприводных «трёшек» задняя подвеска, напомним, полузависимая, просто поперечная торсионная балка имеет необходимый для прохождения карданного вала изгиб.



Динамические характеристики пока не объявлены — будем ждать полноценной презентации из США. В Мексике Mazda 3 Turbo стоит от 489 900 песо или примерно 1,6 млн рублей в переводе по текущему курсу, то есть примерно столько же, сколько обычная «трёшка» в России с базовым атмосферным мотором 1.5 Skyactiv-G (120 л.с.) и 6-ступенчатым «автоматом». Увы, вероятность появления у нас полноприводных «трёшек» с тубромотором ничтожна, так как выйдет слишком дорого, и выгоднее купить кроссовер CX-5. А вот в Америке «трубо-трёшка» — отличное дополнение к теряющему популярность семейству, которое, напомним, в этом поколении позиционируется как премиальное, а, стало быть, полный привод и турбомотор теперь более чем уместны.



Не исключено, что со временем Mazda всё же дозреет и до полноценной имиджевой MPS-версии — благо, потенциал у мотора и у шасси есть, а пока нехватку мощности, агрессивного стайлинга и жёстких настроек подвески будут компенсировать тюнинговые фирмы — пакеты доработок наверняка появятся уже в этом году.