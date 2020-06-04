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  • Почти MPS: Mazda 3 получит версию c полным приводом и турбонаддувом

Почти MPS: Mazda 3 получит версию c полным приводом и турбонаддувом

04.06.2020 256 1 0

В СМИ просочились сведения о новой, самой мощной модификации маздовской «трёшки», которая увидит свет в течение ближайшего года.

 

Mazda 3 четвёртого поколения дебютировала в ноябре 2018 года, но звёзд с неба пока не хватает: в США в 2019 году продажи этой модели, по данным ресурса CarSalesBase, упали на 21% до 50 741 шт., в Европе — на 9% до 34 874 шт. В России, по данным АЕБ, спрос на «трёшку» в прошлом году сократился на 54% до 931 шт.

Напомним, что Mazda 3 позиционируется теперь как премиальная модель, а потому цены со сменой поколений выросли. Для премиальных машин, как известно, очень важна имиджевая составляющая, в том числе наличие заряженных топовых модификаций, которых у «трёшки» пока нет. Самая мощная из имеющихся версий — американская c 2,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G (188 л.с.). В Европе и Японии продаётся «трёшка» с новейшим 2,0-литровым мотором Skyactiv-Х с комбинированной системой воспламенения и механическим нагнетателем — его отдача составляет 180 л.с. В комбинации с мотором Skyactiv-Х доступна система полного привода i-Activ с межосевой многодисковой муфтой. Любопытно, что задняя подвеска у полноприводных «трёшек» полузависимая, с поперечной торсионной балкой, как и у переднеприводных.

Компания Mazda не раз давала понять, что версии MPS у новой «трёшки» не будет. Тем не менее издание Jalopnik со ссылкой на внутренние документы, направленные из штаб-квартиры американским дилерам марки, сообщает, что к 2021 модельному году Mazda 3 обзаведётся новой версией, сочетающей турбомотор и полный привод. Скорее всего, речь идёт о хорошо известном агрегате Skyactiv-G 2.5T, что ставится на «шестёрку» и кроссовер CX-9. В российской спецификации он выдаёт максимальные 231 л.с., в американской — 253 л.с. В паре с этим мотором идёт только автоматическая 6-ступенчатая коробка передач.

Американцы смогут купить полноприводную «турбо-трёшку» как с кузовом хэтчбек, так и с кузовом седан. Технические характеристики пока неизвестны. Последняя Mazda 3 MPS второго поколения с 2,3-литровым турбомотором выдавала в стоке до 267 л.с. и набирала первую «сотню» за 6,1, при этом привод был только передним. Новая топовая «трёшка» с поправкой на современные технологии наверняка сможет похвастать сопоставимой динамикой, особенно с учётом полного привода, так что вот вам, граждане, новая MPS, хотя букв этих в обозначении топ-версии не будет. Появится ли «турбо-трёшка» за пределами Америки, пока неизвестно.

хэтчбек седан новинки Mazda Mazda Mazda3

 

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1 комментарий
04.06.2020 13:11
Василий Зеленков

до нас опять не дойдет(

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