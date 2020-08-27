Лучший автомобиль в мире-2021: им может стать модель, которую продают не везде (снова)

Стартовал конкурс «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year, WCOTY). В списке претендентов на главную награду пока 24 модели, но его еще могут изменить.

Вообще, о старте конкурса было принято сообщать в рамках какого-нибудь крупного автосалона, но «ковидный» 2020-й внес свои коррективы, так что организаторы ограничились обычным пресс-релизом. Правда, победителя все еще надеются объявить на мотор-шоу в Нью-Йорке, которое должно пройти в конце марта следующего года (если его, конечно, не отменят). В нынешнем сезоне лучшие машины будет выбирать жюри, состоящее из более чем 90 автожурналистов из 29 стран (в том числе и из России).

Итак, в списке претендентов на главную награду пока 24 автомобиля, но при этом организаторы оговариваются – в него могут внести изменения, окончательно с участниками должны определиться к декабрю. В актуальном перечне восемь «европейцев», семь «корейцев» (все они от концерна Hyundai-Kia), восемь «японцев», а также один «американец». Среди нынешних претендентов есть еще не представленный электрокросс Volkswagen ID.4, а вот Mercedes S-Class нового поколения, чья премьера намечена на начало сентября, отсутствует (но мы помним, что список может меняться).

А еще лучшим автомобилем в мире вновь может стать модель, которую продают не везде: компактный кросс Kia Sonet хоть и анонсирован для «многих рынков», но основным для него является Индия (причем там Sonet только готовится к старту продаж), ну а Toyota Harrier пока заявлен лишь для Японии, США и Канады (на североамериканском рынке это Venza). Напомним, главную награду прошлого сезона забрал кроссовер Kia Telluride, доступный в Северной Америке и некоторых странах Ближнего Востока.

Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2021»

Audi A3 Kia Sonet BMW 2 Series Gran Coupe Kia Sorento BMW 4 Series Mazda MX-30 Citroen C4/ё-С4 Mercedes-Benz GLA Ford Escape/Kuga Nissan Rogue/X-Trail Genesis G80 Seat Leon Honda Jazz/Fit Skoda Octavia Honda-e Toyota Highlander Hyundai Elantra/Avante Toyota Sienna Hyundai i10/Grand i10 Toyota Venza/Harrier Hyundai i20 Toyota Yaris/Yaris Cross Kia K5 Volkswagen ID.4

Kia Sonet и Toyota Harrier/Venza 1 / 2 Kia Sonet и Toyota Harrier/Venza 2 / 2

Традиционно вместе с участниками основного конкурса объявлены претенденты на звания «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». Из любопытного – ставший «премиумом» водородомобиль Toyota Mirai, серийную версию которого еще не показали.



Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»

Aston Martin DBX

BMW X6

Genesis GV80

Land Rover Defender

Polestar 2

Tesla Model Y

Toyota Mirai

Volvo XC40 Recharge P8 AWD

Aston Martin DBX и Genesis GV80 1 / 2 Aston Martin DBX и Genesis GV80 2 / 2

Претенденты на звание «Спорткар года»



Audi RS Q3

Audi RS Q8

BMW Alpina XB7

BMW M2 CS

BMW X5 M/X6 M

Hyundai Veloster N

Mercedes-AMG GLS 63

Mini John Cooper Works GP

Porsche 718 GTS 4.0

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

Претенденты на звание «Городской автомобиль года»



Honda Jazz/Fit

Honda-e

Hyundai i10/Grand i10

Hyundai i20

Kia Sonet

Toyota Yaris/Yaris Cross

Honda Jazz/Fit и Toyota Yaris 1 / 2 Honda Jazz/Fit и Toyota Yaris 2 / 2

Также есть категория «Лучший дизайн», за этот приз борются все вышеперечисленные модели.



Лучшим городским автомобилем-2020 признали электроверсию Kia Soul, награды в категориях «Премиальный автомобиль-2020» и «Спорткар-2020» забрал электрокар Porsche Taycan, а самой красивой моделью тогда стала Mazda 3.