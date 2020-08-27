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  • Лучший автомобиль в мире-2021: им может стать модель, которую продают не везде (снова)

Лучший автомобиль в мире-2021: им может стать модель, которую продают не везде (снова)

27.08.2020 736 1 0

Стартовал конкурс «Всемирный автомобиль года» (World Car Of The Year, WCOTY). В списке претендентов на главную награду пока 24 модели, но его еще могут изменить.

 

Вообще, о старте конкурса было принято сообщать в рамках какого-нибудь крупного автосалона, но «ковидный» 2020-й внес свои коррективы, так что организаторы ограничились обычным пресс-релизом. Правда, победителя все еще надеются объявить на мотор-шоу в Нью-Йорке, которое должно пройти в конце марта следующего года (если его, конечно, не отменят). В нынешнем сезоне лучшие машины будет выбирать жюри, состоящее из более чем 90 автожурналистов из 29 стран (в том числе и из России).

Итак, в списке претендентов на главную награду пока 24 автомобиля, но при этом организаторы оговариваются – в него могут внести изменения, окончательно с участниками должны определиться к декабрю. В актуальном перечне восемь «европейцев», семь «корейцев» (все они от концерна Hyundai-Kia), восемь «японцев», а также один «американец». Среди нынешних претендентов есть еще не представленный электрокросс Volkswagen ID.4, а вот Mercedes S-Class нового поколения, чья премьера намечена на начало сентября, отсутствует (но мы помним, что список может меняться).

А еще лучшим автомобилем в мире вновь может стать модель, которую продают не везде: компактный кросс Kia Sonet хоть и анонсирован для «многих рынков», но основным для него является Индия (причем там Sonet только готовится к старту продаж), ну а Toyota Harrier пока заявлен лишь для Японии, США и Канады (на североамериканском рынке это Venza). Напомним, главную награду прошлого сезона забрал кроссовер Kia Telluride, доступный в Северной Америке и некоторых странах Ближнего Востока.

Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2021»

Audi A3

Kia Sonet

BMW 2 Series Gran Coupe

Kia Sorento

BMW 4 Series

Mazda MX-30

Citroen C4/ё-С4

Mercedes-Benz GLA

Ford Escape/Kuga

Nissan Rogue/X-Trail

Genesis G80

Seat Leon

Honda Jazz/Fit

Skoda Octavia

Honda-e

Toyota Highlander

Hyundai Elantra/Avante

Toyota Sienna

Hyundai i10/Grand i10

Toyota Venza/Harrier

Hyundai i20

Toyota Yaris/Yaris Cross

Kia K5

Volkswagen ID.4
Kia Sonet и Toyota Harrier/Venza
1 / 2
Kia Sonet и Toyota Harrier/Venza
2 / 2

Традиционно вместе с участниками основного конкурса объявлены претенденты на звания «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». Из любопытного – ставший «премиумом» водородомобиль Toyota Mirai, серийную версию которого еще не показали.

Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»

  • Aston Martin DBX
  • BMW X6
  • Genesis GV80
  • Land Rover Defender
  • Polestar 2
  • Tesla Model Y
  • Toyota Mirai
  • Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Aston Martin DBX и Genesis GV80
1 / 2
Aston Martin DBX и Genesis GV80
2 / 2

Претенденты на звание «Спорткар года»

  • Audi RS Q3
  • Audi RS Q8
  • BMW Alpina XB7
  • BMW M2 CS
  • BMW X5 M/X6 M
  • Hyundai Veloster N
  • Mercedes-AMG GLS 63
  • Mini John Cooper Works GP
  • Porsche 718 GTS 4.0
  • Porsche 911 Turbo
  • Toyota GR Yaris

Претенденты на звание «Городской автомобиль года»

  • Honda Jazz/Fit
  • Honda-e
  • Hyundai i10/Grand i10
  • Hyundai i20
  • Kia Sonet
  • Toyota Yaris/Yaris Cross
Honda Jazz/Fit и Toyota Yaris
1 / 2
Honda Jazz/Fit и Toyota Yaris
2 / 2

Также есть категория «Лучший дизайн», за этот приз борются все вышеперечисленные модели.

Лучшим городским автомобилем-2020 признали электроверсию Kia Soul, награды в категориях «Премиальный автомобиль-2020» и «Спорткар-2020» забрал электрокар Porsche Taycan, а самой красивой моделью тогда стала Mazda 3.

авто и общество конкурс

 

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1 комментарий
27.08.2020 23:21
Ренат

Я за Ситроен С4, в его классе, в данный момент ничего сбалансированней нет, цена качество и опции- золотая середина. Отличная машина, доступная, и главное надежная.

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