Лучший автомобиль в мире-2021: им может стать модель, которую продают не везде (снова)

Вообще, о старте конкурса было принято сообщать в рамках какого-нибудь крупного автосалона, но «ковидный» 2020-й внес свои коррективы, так что организаторы ограничились обычным пресс-релизом. Правда, победителя все еще надеются объявить на мотор-шоу в Нью-Йорке, которое должно пройти в конце марта следующего года (если его, конечно, не отменят). В нынешнем сезоне лучшие машины будет выбирать жюри, состоящее из более чем 90 автожурналистов из 29 стран (в том числе и из России).
Итак, в списке претендентов на главную награду пока 24 автомобиля, но при этом организаторы оговариваются – в него могут внести изменения, окончательно с участниками должны определиться к декабрю. В актуальном перечне восемь «европейцев», семь «корейцев» (все они от концерна Hyundai-Kia), восемь «японцев», а также один «американец». Среди нынешних претендентов есть еще не представленный электрокросс Volkswagen ID.4, а вот Mercedes S-Class нового поколения, чья премьера намечена на начало сентября, отсутствует (но мы помним, что список может меняться).
А еще лучшим автомобилем в мире вновь может стать модель, которую продают не везде: компактный кросс Kia Sonet хоть и анонсирован для «многих рынков», но основным для него является Индия (причем там Sonet только готовится к старту продаж), ну а Toyota Harrier пока заявлен лишь для Японии, США и Канады (на североамериканском рынке это Venza). Напомним, главную награду прошлого сезона забрал кроссовер Kia Telluride, доступный в Северной Америке и некоторых странах Ближнего Востока.
Претенденты на звание «Всемирный автомобиль-2021»
|
Audi A3
|
Kia Sonet
|
BMW 2 Series Gran Coupe
|
Kia Sorento
|
BMW 4 Series
|
Mazda MX-30
|
Citroen C4/ё-С4
|
Mercedes-Benz GLA
|
Ford Escape/Kuga
|
Nissan Rogue/X-Trail
|
Genesis G80
|
Seat Leon
|
Honda Jazz/Fit
|
Skoda Octavia
|
Honda-e
|
Toyota Highlander
|
Hyundai Elantra/Avante
|
Toyota Sienna
|
Hyundai i10/Grand i10
|
Toyota Venza/Harrier
|
Hyundai i20
|
Toyota Yaris/Yaris Cross
|
Kia K5
|
Volkswagen ID.4
Традиционно вместе с участниками основного конкурса объявлены претенденты на звания «Городской автомобиль года», «Спорткар года» и «Премиальный автомобиль года». Из любопытного – ставший «премиумом» водородомобиль Toyota Mirai, серийную версию которого еще не показали.
Претенденты на звание «Премиальный автомобиль года»
- Aston Martin DBX
- BMW X6
- Genesis GV80
- Land Rover Defender
- Polestar 2
- Tesla Model Y
- Toyota Mirai
- Volvo XC40 Recharge P8 AWD
Претенденты на звание «Спорткар года»
- Audi RS Q3
- Audi RS Q8
- BMW Alpina XB7
- BMW M2 CS
- BMW X5 M/X6 M
- Hyundai Veloster N
- Mercedes-AMG GLS 63
- Mini John Cooper Works GP
- Porsche 718 GTS 4.0
- Porsche 911 Turbo
- Toyota GR Yaris
Претенденты на звание «Городской автомобиль года»
- Honda Jazz/Fit
- Honda-e
- Hyundai i10/Grand i10
- Hyundai i20
- Kia Sonet
- Toyota Yaris/Yaris Cross
Также есть категория «Лучший дизайн», за этот приз борются все вышеперечисленные модели.
Лучшим городским автомобилем-2020 признали электроверсию Kia Soul, награды в категориях «Премиальный автомобиль-2020» и «Спорткар-2020» забрал электрокар Porsche Taycan, а самой красивой моделью тогда стала Mazda 3.
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Я за Ситроен С4, в его классе, в данный момент ничего сбалансированней нет, цена качество и опции- золотая середина. Отличная машина, доступная, и главное надежная.