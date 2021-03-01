Автомобиль года-2021 в Европе: модели европейских марок обошла Toyota

Обладателя титула Автомобиль года организаторы обычно объявляют накануне открытия Женевского автосалона, вот и в 2021-м традиция соблюдена, хотя автошоу, как и в прошлом году, отменили: церемония награждения прошла онлайн. Напомним, в Европе конкурс Car Of The Year проводят с 1964-го. В нынешнем сезоне в состав жюри вошли 59 автожурналистов из 22-х стран (в том числе, и из России). В конкурсе участвуют новые модели, представленные в течение календарного года и продающиеся как минимум в пяти странах Старого Света.
Всего за звание Автомобиль года-2021 боролись 29 машин, семерку финалистов назвали в январе: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500e, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3. К слову, из этого списка в России продают лишь Октавию и Defender. Ну а победил хэтч Тойоты, набравший 266 баллов. На втором месте – электрокар Fiat, причем отрыв не такой уж и существенный – 26 очков. А занявший третью строчку паркетник Cupra и вовсе «уступил» Фиату лишь 1 балл.
Результаты европейского конкурса «Автомобиль года-2021»:
1. Toyota Yaris – 266 баллов
2. Fiat 500e – 240 баллов
3. Cupra Formentor – 239 баллов
4. Volkswagen ID.3 – 224 балла
5. Skoda Octavia – 199 баллов
6. Land Rover Defender – 164 балла
7. Citroen C4 – 143 балла
В релизе организаторов конкурса отмечается, что члены жюри хвалили Toyota Yaris как за наличие гибридной версии, так и за «заряженную» трехдверную модификацию GR с полным приводом. Между тем Тойота главную награду забирает в третий раз: в 2000 году лучшим признали Yaris первого поколения, а в 2005-м европейским автомобилем года стал гибрид Prius второй генерации.
В прошлом году лучшим авто Старого Света назвали Peugeot 208, «серебро» тогда забрала Tesla Model 3, а «бронза» досталась Porsche Taycan.
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