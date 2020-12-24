Лучший автомобиль Старого света: в претендентах европейцы, японцы, корейцы и пара американцев

В список моделей, которые будут бороться за звание стать «Car of the Year 2021» в Европе, вошли 29 автомобилей. Победитель станет известен в начале ближайшей весны.

Конкурс по выбору самой лучшей модели в Старом свете проводят с 1963 года: первого победителя объявили в 1964-ом, тогда им оказался «британец» Rover 2000. По действующим правилам, «автомобиль года» выбирает жюри, в состав которого входят 60 автожурналистов из 23 европейских стран (в состав входит и Россия). При этом к участию в конкурсе допускаются только «принципиально новые модели»: то есть те, которые были представлены в течение календарного года и продаются не менее чем в пяти странах Европы.

На фото: Kia Sorento

В этом году было объявлено о пандемии коронавируса, которая в значительной мере повлияла в том числе на события в автомире. К примеру, в марте 2020-го организаторам пришлось в спешке отменить Женевский автосалон, а именно в преддверии этого мероприятия европейцы обычно объявляли победителя конкурса Car of the Year. Кстати, этой весной традиция всё-таки была соблюдена.



На фото: Mercedes-Benz S-Class

Однако минувшей осенью произошла «накладка», ведь все члены жюри обычно знакомились с номинантами в рамках так называемого Tannistest (мероприятие проводится в северной части Дании). Теперь же им пришлось изучать претендентов самостоятельно, кроме того организаторы затянули со сроками объявления полного списка. Но наконец он опубликован на официальном сайте премии.



Претенденты на звание Car of the Year 2021 в Европе Audi A3 Land Rover Defender BMW 2 series Gran Coupe Mazda MX-30 BMW 4 series Mercedes-Benz GLA Citroen C4 Mercedes-Benz GLB Cupra Formentor Mercedes-Benz GLS Dacia Sandero Mercedes-Benz S-Class Fiat 500 Peugeot 2008 Ford Explorer Polestar 2 Ford Kuga Seat Leon Honda e Skoda Octavia Honda Jazz Toyota Mirai Hyundai i10 Toyota Yaris Hyundai i20 Volkswagen Golf Hyundai Tucson Volkswagen ID.3 Kia Sorento

В список претендентов вошли 29 автомобилей: в таблице они расположены по алфавиту. Из них 18 моделей европейских марок (немецких, французских, британской, чешской, испанской, итальянской и румынской); пять «японцев», четыре «корейца» (все относятся к концерну Hyundai-Kia) и пара «американцев». Кроме того, в конкурсе участвует один водородомобиль, четыре электрокара, а также три модели, у которых в линейке есть чисто «зелёные» версии.

На фото: Volkswagen ID.3

Через пару недель, 8 января 2021-го, жюри выберет финалистов конкурса на самый лучший автомобиль в Европе. Победитель же будет назван в начале ближайшей весны.

Напомним, победителем европейской премии Car of the Year 2020 оказался хэтчбек Peugeot 208 (в результатом в 281 балл), Kolesa.ru сообщали об этом в начале марта. В семёрку финалистов также вошли: Tesla Model 3 (242 балла), Porsche Taycan (222 балла), Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1 Series (133 балла).

