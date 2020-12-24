Конкурс ×
  • Лучший автомобиль Старого света: в претендентах европейцы, японцы, корейцы и пара американцев

Лучший автомобиль Старого света: в претендентах европейцы, японцы, корейцы и пара американцев

24.12.2020 83 0 0

В список моделей, которые будут бороться за звание стать «Car of the Year 2021» в Европе, вошли 29 автомобилей. Победитель станет известен в начале ближайшей весны.

 

Конкурс по выбору самой лучшей модели в Старом свете проводят с 1963 года: первого победителя объявили в 1964-ом, тогда им оказался «британец» Rover 2000. По действующим правилам, «автомобиль года» выбирает жюри, в состав которого входят 60 автожурналистов из 23 европейских стран (в состав входит и Россия). При этом к участию в конкурсе допускаются только «принципиально новые модели»: то есть те, которые были представлены в течение календарного года и продаются не менее чем в пяти странах Европы.

На фото: Kia Sorento

В этом году было объявлено о пандемии коронавируса, которая в значительной мере повлияла в том числе на события в автомире. К примеру, в марте 2020-го организаторам пришлось в спешке отменить Женевский автосалон, а именно в преддверии этого мероприятия европейцы обычно объявляли победителя конкурса Car of the Year. Кстати, этой весной традиция всё-таки была соблюдена. 

На фото: Mercedes-Benz S-Class

Однако минувшей осенью произошла «накладка», ведь все члены жюри обычно знакомились с номинантами в рамках так называемого Tannistest (мероприятие проводится в северной части Дании). Теперь же им пришлось изучать претендентов самостоятельно, кроме того организаторы затянули со сроками объявления полного списка. Но наконец он опубликован на официальном сайте премии.

Претенденты на звание Car of the Year 2021 в Европе
Audi A3Land Rover Defender
BMW 2 series Gran CoupeMazda MX-30
BMW 4 seriesMercedes-Benz GLA
Citroen C4Mercedes-Benz GLB
Cupra FormentorMercedes-Benz GLS
Dacia SanderoMercedes-Benz S-Class
Fiat 500Peugeot 2008
Ford ExplorerPolestar 2
Ford KugaSeat Leon
Honda eSkoda Octavia
Honda JazzToyota Mirai
Hyundai i10Toyota Yaris
Hyundai i20Volkswagen Golf
Hyundai TucsonVolkswagen ID.3
Kia Sorento

В список претендентов вошли 29 автомобилей: в таблице они расположены по алфавиту. Из них 18 моделей европейских марок (немецких, французских, британской, чешской, испанской, итальянской и румынской); пять «японцев», четыре «корейца» (все относятся к концерну Hyundai-Kia) и пара «американцев». Кроме того, в конкурсе участвует один водородомобиль, четыре электрокара, а также три модели, у которых в линейке есть чисто «зелёные» версии.

На фото: Volkswagen ID.3

Через пару недель, 8 января 2021-го, жюри выберет финалистов конкурса на самый лучший автомобиль в Европе. Победитель же будет назван в начале ближайшей весны.

Напомним, победителем европейской премии Car of the Year 2020 оказался хэтчбек Peugeot 208 (в результатом в 281 балл), Kolesa.ru сообщали об этом в начале марта. В семёрку финалистов также вошли: Tesla Model 3 (242 балла), Porsche Taycan (222 балла), Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1 Series (133 балла).

авторынок новинки Европа бизнес конкурс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Mohave с пробегом: капризы АБС, удачная 8-ступка и почти идеальный дизель Нередко бывает так, что по ходу развития модели её техника усложняется, улучшаются эксплуатационные характеристики, а вот надежность падает. С Kia Mohave ситуация получилась обратная – более... 1957 1 2 23.12.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Немного машины за немного денег: гид по покупке Skoda Fabia Skoda Fabia – одно из последних напоминаний о том, что в России когда-то существовал настоящий B-класс и за достаточно скромные деньги можно было купить компактный хэтчбек европейского качес... 4153 3 1 23.12.2020
Статьи / Авто недели Семиместный Cruze в кросс-стиле: стоит ли покупать Chevrolet Orlando за 750 тысяч рублей Класс компактвэнов в России практически вымер, уступив место кроссоверам всех фасонов и размеров. И неважно, что многие из них даже теоретически не могут иметь полного привода – все довольны... 8316 2 1 22.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 172815 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 68520 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 54736 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings