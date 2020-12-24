Лучший автомобиль Старого света: в претендентах европейцы, японцы, корейцы и пара американцев

Конкурс по выбору самой лучшей модели в Старом свете проводят с 1963 года: первого победителя объявили в 1964-ом, тогда им оказался «британец» Rover 2000. По действующим правилам, «автомобиль года» выбирает жюри, в состав которого входят 60 автожурналистов из 23 европейских стран (в состав входит и Россия). При этом к участию в конкурсе допускаются только «принципиально новые модели»: то есть те, которые были представлены в течение календарного года и продаются не менее чем в пяти странах Европы.
В этом году было объявлено о пандемии коронавируса, которая в значительной мере повлияла в том числе на события в автомире. К примеру, в марте 2020-го организаторам пришлось в спешке отменить Женевский автосалон, а именно в преддверии этого мероприятия европейцы обычно объявляли победителя конкурса Car of the Year. Кстати, этой весной традиция всё-таки была соблюдена.
Однако минувшей осенью произошла «накладка», ведь все члены жюри обычно знакомились с номинантами в рамках так называемого Tannistest (мероприятие проводится в северной части Дании). Теперь же им пришлось изучать претендентов самостоятельно, кроме того организаторы затянули со сроками объявления полного списка. Но наконец он опубликован на официальном сайте премии.
|Претенденты на звание Car of the Year 2021 в Европе
|Audi A3
|Land Rover Defender
|BMW 2 series Gran Coupe
|Mazda MX-30
|BMW 4 series
|Mercedes-Benz GLA
|Citroen C4
|Mercedes-Benz GLB
|Cupra Formentor
|Mercedes-Benz GLS
|Dacia Sandero
|Mercedes-Benz S-Class
|Fiat 500
|Peugeot 2008
|Ford Explorer
|Polestar 2
|Ford Kuga
|Seat Leon
|Honda e
|Skoda Octavia
|Honda Jazz
|Toyota Mirai
|Hyundai i10
|Toyota Yaris
|Hyundai i20
|Volkswagen Golf
|Hyundai Tucson
|Volkswagen ID.3
|Kia Sorento
В список претендентов вошли 29 автомобилей: в таблице они расположены по алфавиту. Из них 18 моделей европейских марок (немецких, французских, британской, чешской, испанской, итальянской и румынской); пять «японцев», четыре «корейца» (все относятся к концерну Hyundai-Kia) и пара «американцев». Кроме того, в конкурсе участвует один водородомобиль, четыре электрокара, а также три модели, у которых в линейке есть чисто «зелёные» версии.
Через пару недель, 8 января 2021-го, жюри выберет финалистов конкурса на самый лучший автомобиль в Европе. Победитель же будет назван в начале ближайшей весны.
Напомним, победителем европейской премии Car of the Year 2020 оказался хэтчбек Peugeot 208 (в результатом в 281 балл), Kolesa.ru сообщали об этом в начале марта. В семёрку финалистов также вошли: Tesla Model 3 (242 балла), Porsche Taycan (222 балла), Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1 Series (133 балла).
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