Не так давно начавший карьеру Volkswagen ID.3: уже готов рестайлинг

Впрочем, модернизированный электрохэтч все равно придется подождать. Модели подправят внешность, также обещаны новый софт и более качественные материалы в салоне.

В серийном виде хэтчбек Volkswagen ID.3 дебютировал в сентябре 2019 года, он стал первенцем электрической платформы MEB и отдельного «зеленого» семейства ID. Но вот выход на рынок такой важной для концерна модели «новой эры» сопровождали многочисленные проблемы. Так, полноценные поставки начались лишь осенью 2020-го: виной тому глючный софт, свой вклад также внесла пандемия и вызванная ею нехватка комплектующих. Кроме того, у первых «электричек» было неважное качество сборки. Тем не менее, на сегодняшний день, по данным концерна, по всему миру клиентам доставлено свыше полумиллиона электрических хэтчей ID.3. А весной следующего года представят обновленную модель: свой анонс марка сопроводила дизайн-скетчами. Сам Volkswagen такой электрохэтч называет вторым поколением, хотя на деле это все же рестайлинг. Зато объявлено, что компания «прислушалась к своим клиентам и воплотила в жизнь многие из их предложений».

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Внешне VW ID.3 сильно не изменится: у модели появятся более агрессивный передний бампер и новый рельефный капот, лишенный черной накладки; еще подретушируют фары и задние фонари. В компании пока не рассказали, сказался ли новый обвес на длине модели. Показатель актуального электрохэтча – 4261 мм.



В салоне – новые карты дверей. Также модели обещаны более качественные – и исключительно «веганские» – материалы (нынешний ID.3 часто ругают за неряшливые пластик и обивку кресел) и программное обеспечение нового поколения. Вдобавок у всех версий рестайлингового хэтчбека вместо нынешнего 10-дюймового будет 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

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О технике обновленной модели Volkswagen не упомянул – видимо, она прежняя. Актуальный ID.3 в Европе бывает с электромотором на 145, 150 или 204 л.с. (установлен на задней оси); батарея – емкостью 45, 58 или 77 кВт*ч. Дальнобойность – от 348 до 548 км по циклу WLTP.



Европейские дилеры уже принимают заявки на рестайлинговый Volkswagen ID.3, в Германии, например, версия Life стоит от 43 995 евро. Одновременно объявлено о расширении производства: со следующего года «тройки» начнут делать и на головном заводе в Вольфсбурге (сейчас их выпускают предприятия в Цвиккау и Дрездене).

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И все же обновленный электрохэтч придется подождать. Как заявили в компании, из-за «большого объема заказов» клиенты, разместившие заявку сейчас, получат модернизированный электрокар лишь в четвертом квартале 2023 года.

