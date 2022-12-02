Рестайлинг ×
  • Не так давно начавший карьеру Volkswagen ID.3: уже готов рестайлинг

Не так давно начавший карьеру Volkswagen ID.3: уже готов рестайлинг

02.12.2022 115 0 0

Впрочем, модернизированный электрохэтч все равно придется подождать. Модели подправят внешность, также обещаны новый софт и более качественные материалы в салоне.

В серийном виде хэтчбек Volkswagen ID.3 дебютировал в сентябре 2019 года, он стал первенцем электрической платформы MEB и отдельного «зеленого» семейства ID. Но вот выход на рынок такой важной для концерна модели «новой эры» сопровождали многочисленные проблемы. Так, полноценные поставки начались лишь осенью 2020-го: виной тому глючный софт, свой вклад также внесла пандемия и вызванная ею нехватка комплектующих. Кроме того, у первых «электричек» было неважное качество сборки. Тем не менее, на сегодняшний день, по данным концерна, по всему миру клиентам доставлено свыше полумиллиона электрических хэтчей ID.3. А весной следующего года представят обновленную модель: свой анонс марка сопроводила дизайн-скетчами. Сам Volkswagen такой электрохэтч называет вторым поколением, хотя на деле это все же рестайлинг. Зато объявлено, что компания «прислушалась к своим клиентам и воплотила в жизнь многие из их предложений».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Внешне VW ID.3 сильно не изменится: у модели появятся более агрессивный передний бампер и новый рельефный капот, лишенный черной накладки; еще подретушируют фары и задние фонари. В компании пока не рассказали, сказался ли новый обвес на длине модели. Показатель актуального электрохэтча – 4261 мм.

В салоне – новые карты дверей. Также модели обещаны более качественные – и исключительно «веганские» – материалы (нынешний ID.3 часто ругают за неряшливые пластик и обивку кресел) и программное обеспечение нового поколения. Вдобавок у всех версий рестайлингового хэтчбека вместо нынешнего 10-дюймового будет 12-дюймовый экран мультимедийной системы.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

О технике обновленной модели Volkswagen не упомянул – видимо, она прежняя. Актуальный ID.3 в Европе бывает с электромотором на 145, 150 или 204 л.с. (установлен на задней оси); батарея – емкостью 45, 58 или 77 кВт*ч. Дальнобойность – от 348 до 548 км по циклу WLTP.

Европейские дилеры уже принимают заявки на рестайлинговый Volkswagen ID.3, в Германии, например, версия Life стоит от 43 995 евро. Одновременно объявлено о расширении производства: со следующего года «тройки» начнут делать и на головном заводе в Вольфсбурге (сейчас их выпускают предприятия в Цвиккау и Дрездене). 

Дореформенный Volkswagen ID.3
1 / 4
Дореформенный Volkswagen ID.3
2 / 4
Дореформенный Volkswagen ID.3
3 / 4
Дореформенный Volkswagen ID.3
4 / 4

И все же обновленный электрохэтч придется подождать. Как заявили в компании, из-за «большого объема заказов» клиенты, разместившие заявку сейчас, получат модернизированный электрокар лишь в четвертом квартале 2023 года.

хэтчбек авторынок электромобиль новинки рестайлинг Volkswagen Volkswagen ID.3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Выставки Нам на них ездить: новинки международной выставки автобусов Busworld 2022 С 29 ноября по 1 декабря в Москве проходила международная выставка автобусов Busworld 2022. Само собой, на этой выставке по понятным причинам не принимали участие MAN, Volvo, Scania и все ос... 33 0 0 02.12.2022
Статьи / Практика ATF, PSF и три разных цвета: что заливать в гидроусилитель и что можно смешивать Про жидкость гидроусилителя руля, к сожалению, обычно вспоминают в двух случаях: когда насос уже умирает и начинает выть или если она куда-то вытекла. По-хорошему, конечно, её тоже надо меня... 188 0 0 02.12.2022
Статьи / Практика Не навреди: 10 популярных ошибок зимней эксплуатации автомобиля Зимой автомобиль гораздо более уязвим, нежели в теплое время года. Многие детали теряют гибкость, эластичность, становятся хрупкими. Но толика внимания и понимания со стороны водителя позвол... 1665 3 2 01.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17939 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14403 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11605 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings