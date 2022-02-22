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  • Volkswagen забраковал дизайн кроссовера ID. Life: концепт в серию не пойдёт

Volkswagen забраковал дизайн кроссовера ID. Life: концепт в серию не пойдёт

22.02.2022 101 0 0

Немецкая компания не отказалась от и идеи выпуска бюджетного электромобиля, но его дизайн будет иным, не таким как у прошлогоднего концепта ID. Life.

 

В сентябре прошлого года Volkswagen представил на Мюнхенском автосалоне забавный маленький концептуальный кроссовер ID. Life и пообещал, что к 2025 году он превратится в серийный электромобиль стоимостью от 20 тысяч евро. В основе ID. Life лежит электромобильная платформа MEB-Lite с единственным электромотором на передней оси (на ID. Life он выдаёт 234 л.с.) и простенькой задней полузависимой подвеской. Разработку этой платформы курирует Seat, на ней же в будущем появятся бюджетные электрокары марок Cupra и Skoda, все они будут выпускаться на заводе Seat в испанском Мартореле, который ожидает широкомасштабная реконструкция (этим отчасти и объясняется долгое ожидание запуска серийных «электричек»).

ID. Life был тепло встречен публикой и прессой: угловатый дизайн в сочетании к мультяшной круглой «оптикой», подчёркнутая экологичность материалов, встроенный кинотеатр и съёмная крыша обещали массу положительных эмоций от эксплуатации, но, как выяснилось, в самой компании Volkswagen дизайн концепта оценили как неудачный.

Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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По данным издания Automobilwoche, нынешний шеф-дизайнер немецкой марки Йозеф Кабан уже вовсю работает над новым вариантом дизайна будущего серийного бюджетного электромобиля. Его коммерческое наименование, скорее всего, будет ID.2 и по формату он, скорее всего, будет ближе к обычным хэтчбекам, чем к кроссоверам, но при этом у него будет кросс-версия ID.2 X, которая выйдет на рынок через год после базовой модели, то есть в 2026 году.

Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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Volkswagen ID. Life
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Судя по заметке немецких коллег, главная претензия фольксвагеновского начальства к проекту бюджетной новинки — слишком аскетичный интерьер, в котором даже роль щитка приборов выполняет смартфон, а собственной мультимедийной системы нет вообще (встроенный кинотеатр с натяжным экраном — это исключительная «фишка» концепта). Понятно, что дешёвая машина требует дешёвых решений, но всё-таки без современной потребительской электроники продать электромобиль нынешней и будущей молодёжи будет затруднительно. В общем, ждём совсем другой бюджетный электромобиль марки Volkswagen. К слову, его родственник под маркой Cupra на данный момент представлен только в виде гоночного концепта UrbanRebel, а вариант от Шкоды пока никак не засвечен.

VW Taigun образца 2012 года

Добавим, что проект маленького кроссовера у Volkswagen оказался многострадальным. Ещё десять лет назад компания анонсировала маленький кроссовер Taigun с традиционными силовыми установками (то есть с ДВС), но так и не решилась запустить его в производство. Проект младшего электрического SUV долгое время блуждал межу Шкодой, Сеатом и самим VW, но в итоге достался испанцам. Теперь вот «режут» дизайн, потому что Кабан «не справился».

Йозеф Кабан

Заметим, что и сам словацкий дизайнер заслужил репутацию «метущегося»: в Volkswagen Кабан пришёл со студенческой скамьи, успел поработать с марками Audi, Bugatti и Skoda (это он одарил рестайлинговую Октавию прошлого поколения четырёхглазой передней «оптикой», вызвавшей жаркие споры в среде автолюбителей). В 2017 году Кабан вдруг переметнулся в BMW, где его быстренько перекинули на Rolls-Royce, но сотрудничество не задалось и в 2020 году Кабан вернулся в VW. Не исключено, что после кейса с ID. Life его карьера в немецкой компании вновь прервётся.

Volkswagen e-up!

Ну а пока в ожидании нового бюджетного электрокара компания Volkswagen официально вернула в продажу старый электрический хэтчбек e-up!, который отсутствовал на европейском рынке 14 месяцев. Об причинах этого «выпадения» мы с подачи коллег из Automobilwoche подробно рассказывали в январе, а на этой неделе о возвращении, наконец, объявила и пресс-служба VW. Наиболее ценная официальная подробность состоит в том, что народный электрохэтч заметно подорожал: если раньше он в базе стоил 22 тысячи евро, то теперь — без малого 27 тысяч евро, но с учётом госсубсидий на покупку электромобиля (точная сумма в каждой стране Евросоюза своя) всё равно получается выгодно.

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