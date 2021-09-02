Cupra UrbanRebel: брутальный концепт превратится в дешёвые «электрички» концерна VW

Субкомпактный 435-сильный спорткар, который испанская марка Cupra покажет на следующей неделе на выставке IAA Mobility в Мюнхене, это всего лишь яркая обёртка для массовых и недорогих электромобилей, производство которых концерн Volkswagen наладит в 2025 году на заводе Seat в Мартореле.

Марка Cupra откололась от Seat в 2018 году: тогдашний руководитель испанского крыла концерна VW Лука де Мео (сейчас он возглавляет компанию Renault) решил сделать из Cupra самостоятельный спортивный бренд, но эта концепция просуществовала недолго. В марте 2021-го глава концерна VW Герберт Дисс объявил о том, что Cupra станет исключительно электромобильным молодёжным брендом. Тогда же были анонсированы солидные инвестиции (в том числе из бюджета Евросоюза) в переоборудование завода Seat в испанском Мартореле под производство электромобилей. На этой площадке мощностью 500 тысяч машин в год немецкий концерн будет выпускать свои самые доступные «электрички» на упрощённом и укороченном варианте платформы MEB – так называемой MEB-Lite. Ключевое упрощение — это использование менее энергоэффективной литий-железо-фосфатной (LiFePO4) батареи вместо литий-никель-марганец-кобальтовой (Li-NMC).

Также в марте пресс-служба Seat распространила тизер маленького электрического кроссовера, который начнёт сходит с конвейера в Мартореле в 2025 году и будет стоить от 20 тысяч до 25 тысяч евро. Нынешний глава Seat Уэйн Гриффитс в марте не смог сказать, под какой именно маркой анонсированная новинка будет предлагаться — Seat или Cupra. Концепт UrbanRebel, подготовленный для мюнхенской выставки, намекает, что выбор сделан в пользу марки Cupra и некоторые западные СМИ уже предрекли Сеату, как бренду, скорую смерть, потому как различия между ним и Купрой теперь совершенно невнятные. В пресс-релизе, посвящённом Cupra UrbanRebel, никаких упоминаний о Seat нет — сказано лишь, что городской электромобиль, который предвосхищает концепт, будет выпускаться под различными брендами концерна VW.



Мы пока не склонны хоронить Seat и полагаем, что бюджетный электромобиль будет предлагаться под четырьмя марками — Seat, Cupra, Volkswagen и Skoda. Немецкие коллеги из журнала auto motor und sport утверждают, что у Volkswagen будет как минимум две модели на платформе MEB-Lite — ID.1 и ID.2.

Что до концепта UrbanRebel, то это типичный шоу-кар, который показывает как может выглядеть гоночный вариант будущего бюджетного электромобиля — не исключено, кстати, что ради популяризации новинки и её производных концерн VW запустит собственный электрических монокубок. UrbanRebel имеет трёхдверный кузов с развитым аэродинамическим оперением. Габаритная длина — 4080 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1444 мм. Заявлено, что силовая установка UrbanRebel может выдавать 250 кВт (340 л.с.) постоянной мощности и 320 кВт (435 л.с.) пиковой. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,2 с. Других технических данных пока нет.

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Дорожный, серийный вариант модели, вероятно, будет выполнен в формате 5-дверного кроссовера или кросс-хэтчбека и обладать куда более скромными характеристиками. Добавим, что марки Seat и Cupra на российском рынке сейчас официально не представлены, но бюджетные «электрички» Volkswagen и Skoda до нас, быть может, и доберутся.

