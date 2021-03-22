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Убыточный Seat разработает дешёвые электромобили для всей VW Group

22.03.2021 91 0 0

Компания Seat, входящая в структуру Volkswagen Group, показала тизер электрического кроссовера с базовой ценой в 20 тысяч евро, который увидит свет в 2025 году и будет иметь несколько родственников под другими марками концерна.

 

С младшей линейкой электромобилей нового поколения в Volkswagen Group творится неразбериха: слухи в прессе противоречивые, а официальная информация очень скудная. Официально проект был анонсирован в декабре 2019 года в виде рождественской открытки. Тогда западные СМИ писали, что оригинальную платформу для него разработает Seat, затем проект вернулся в Volkswagen, затем компания отказалась от оригинальной платформы в пользу так называемой MEB-Lite, но, например, немецкий журнал auto motor und sport продолжает утверждать, что платформа MEB не масштабируется вниз из-за особенностей расположенной в базе батареи: получается либо слишком большая колёсная база либо слишком маленькая ёмкость батареи.

Выход нашёлся в смене типа батареи: она на маленьких электромобилях концерна, скорее всего, будет литий-феррум-фосфатной (LiFePO4), а не литий-никель-марганец-кобальтовой (Li-NMC), как у VW ID.3. Как мы рассказывали на примере китайской версии Tesla Model 3, батареи LiFePO4 имеют меньшую удельную ёмкость, чем Li-NMC, быстрее стареют, зато менее склонны к возгоранию (можно обойтись без жидкостной системы терморегуляции). Новая химия предполагает новый тип ячеек и новую компоновку батареи — в общем, «электрички» на MEB-Lite будут привычного для европейцев размера, то есть В-класса, с габаритной длиной около 4 м.

Сегодня было официально объявлено, что разработкой младшего семейства электромобилей концерна займётся Seat. На тизере изображён кроссовер с профилем, как у Seat Arona. Новинка увидит свет в 2025 году и будет стоить от 20 тысяч до 25 тысяч евро. Производство этой и всех прочих родственных моделей планируется наладить на заводе Seat в Мартореле, потенциальная мощность которого составит 500 тысяч электромобилей в год.

О грядущем перепрофилировании завода Мартореле на выпуск электромобилей мы рассказывали 9 марта. Тогда же было объявлено, что марка Cupra, отколовшаяся от Seat в 2018 году, станет исключительно электромобильным молодёжным брендом. Логично предположить, что представленный на тизере кроссовер будет продаваться под маркой Cupra, однако нынешний глава Seat Уэйн Гриффитс в ходе сегодняшнего выступления не смог этого подтвердить. Согласно последним вводным, Cupra по отношению к Seat будет примерно тем же, чем DS по отношению к Citroen, то есть премиальным нишевым брендом, то есть дешёвый электромобиль под маркой Cupra может оказаться не очень уместным. В общем, боссы Seat пока не уверены.

Нет абсолютной ясности и по поводу завода в Мартореле: его реконструкция завязана на миллиарды инвестиций со стороны Евросоюза, и Seat пока не получил гарантий этих инвестиций. Если их не будет, то концерну Volkswagen придётся готовить для своих младших «электричек» другую площадку.

Напомним, что на прошлой неделе Volkswagen анонсировал строительство в Европе шести Гигафабрик (так с подачи Tesla теперь называют все крупные электромобильные и батарейные заводы), а также переход в перспективе на одну общую модульную платформу SSP (Scalable Systems Platform), так что даже MEB-Lite – это временное решение на относительно короткую дистанцию.

Добавим, что в прошлом году Seat стал единственным легковым подразделением VW, который принёс убытки, а именно минус 194 млн евро после уплаты налогов. Испанский бренд отказался бы в плюсе, если бы не углеродный штраф в размере 260 млн евро, начисленный ему Еврокомиссией за избыточный СО2. Немудрено, что Seat теперь стремится стать одним из центров европейской электромобильности, но при этом хочет, чтобы штраф вернулся к нему в виде финансовой поддержки со стороны той же Еврокомиссии.

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