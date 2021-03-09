Испанская марка Cupra откажется от ДВС в обмен на инвестиции со стороны Евросоюза

Глава концерна Volkswagen Герберт Дисс объявил о том, что марка Cupra, отколовшаяся от Seat в 2018 году, станет исключительно электромобильным молодёжным брендом. Завод в Мартореле будет перепрофилирован на выпуск «электричек». Батареи для них тоже планируется выпускать на территории Испании.

Cupra стала самостоятельным брендом с подачи тогдашнего руководителя Seat Луки де Мео, который теперь возглавляет Grope Renault. До 2018 года именем Cupra назывались «заряженные» версии Сеатов. Сейчас Cupra позиционируется как спортивная марка, а «горячих» Сеатов больше нет. В прошлом году, по данным производителя, под маркой Cupra было реализовано 27 400 автомобилей, на 11% больше, чем в 2019-м, то есть продажи выросли, несмотря на пандемию COVID-19 и общеевропейский локдаун. Продажи марки Seat сократились на 25,6% до 427 тысяч единиц.

То есть Cupra бренд хоть и нишевый, но перспективный, на него в светлом экологически чистом будущем и решили сделать ставку концерн Volkswagen в содружестве с испанским правительством.

Герберт Дисс на прошлой неделе встречался с королём Испании Филиппом IV и премьер-министром Испании Педро Санчесом. После этой встречи было объявлено о перепрофилировании завода в Мартореле на выпуск электромобилей — это вклад в реализацию плана правительства Испании по превращению страны в центр европейской электромобильности. Для реализации этого плана до 2025 года из бюджета выделено 5 млрд евро, и часть этих денег будет потрачена на «озеленение» вышеупомянутого завода.

Завод Seat в Мартореле, расположенный в 30 км от Барселоны, был открыт в 1993 году. Теперь его ожидает масштабная реконструкция.

Automotive News Europe добавляет, что в рамках помощи для восстановления экономики после пандемии Испания получит от Евросоюза около 140 млрд евро и часть этих денег также перепадёт испанской «дочке» VW. Брюссель решительно педалирует тему производства батарей для электромобилей на территории ЕС, чтобы снизить зависимость от Китая. Завод по производству батарей для электромобилей Cupra и Seat будет находиться на территории Испании, но пока этот проект находится в зачаточном состоянии.



Зато есть ясность по поводу марки Cupra: Герберт Дисс сообщил на своей страничке в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), что Cupra станет чисто электромобильным молодёжным брендом. Насколько этот бренд останется спортивным, пока вопрос. Seat, судя по всему, продолжит некоторое время выпускать модели с ДВС и розеточные гибриды, но их производство будет перенесёно за пределы Испании на заводы VW.

Cupra el-Born

Любопытно, что первый массовый испанский электромобиль — компактный хэтчбек Cupra el-Born — будет выпускаться не в Испании, а в Германии, на VW заводе Цвиккау, где с осени 2019 года производится родственный VW ID.3. На европейский рынок Cupra el-Born выйдет в этом году.



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Электрическим первенцем марки Cupra в Мартореле, вероятно, станет серийная версия концептуального кроссовера Tavascan, впервые показанного в 2019 году. В его основе, как и в основе Cupra el-Born, лежит всефольксвагеновская платформа MEB, но дизайн — самый самобытный в концерне.



Cupra Formentor VZ5