Cupra el-Born: испанский клон VW ID.3 сменил марку на пути к конвейеру

Представленный весной прошлого года на Женевском автосалоне концепт Seat el-Born переродился в серийный электрический хэтчбек Cupra el-Born. Его продажи начнутся в 2021 году.

Затянувшийся из-за недоработок выход на рынок электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 повлиял и на его ближайших родственников – испанский el-Born поступит в продажу только в следующем году, но, хочется верить, без обрезанного софта и с полностью работающим оборудованием. Почему автомобиль вдруг сменил марку Seat на более спортивную Cupra, непонятно – производитель не счёл нужным прокомментировать этот факт на стадии анонса серийной версии, равно как и не дал ключевой в привязке к суббренду Cupra характеристики – мощности силовой установки.

Коллеги из немецкого журнала auto motor und sport, прекрасно осведомлённые о внутренней кухне концерна Volkswagen, уверены, что дополнительных «лошадок» в недрах el-Born не будет, и испанский хэтч получит такой же, как у ID.3, единственный вращающий заднике колёса электромотор на 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм.



Официально пока объявлены только ёмкость батареи – 77 кВт·ч (то есть это самая «долгоиграющая» батарея из ассортимента ID.3) и запас хода на одной зарядке по WLTP – до 500 км. В пресс-релизе также указано, что до 50 км/ч Cupra el-Born разгоняется за 2,9 с (не бог весть какое достижение) и имеет уникальную для платформы MEB спортивную настройку шасси Dynamic Chassis Control Sport.

Интерьер el-Born принципиально ничем от такового у ID.3 не отличается, но передняя панель и дефлекторы системы вентиляции имеют иную, более замысловатую форму. За цифровым щитком приборов и мультимедийным экраном у испанской модели появился пластиковый нарост, создающий эффект кокпита. Вдобавок у el-Born более нарядные текстуры, собственный дизайн кресел, дверных карт и центрального тоннеля. Последний расположен чуть выше, чем у ID.3, и накрыт единой сдвижной шторкой, под которой, скорее всего, прячутся подстаканники.



В общем, исходя из текущей информации можно сказать, что перед нами типичный продукт современного фольксвагеновского бэдж-инжиниринга, а не заготовка под будущий 300-сильный Volkswagen ID.3 R, который ожидается лишь в 2024 году. Производиться Cupra el-Born будет в немецком Цвиккау, бок о бок с родственным ID.3.

