На пенсию пока рано: Volkswagen e-up! вернулся на рынок после перерыва

Электрический VW e-up! вышел на европейский рынок в 2013 году, то есть ещё до начала дизельгейта и массовой электрической лихорадки. В 2019 году батарейный «малыш» пережил плановое обновление, в результате которого получил более ёмкую батарею на 32,3 кВт∙ч, полного заряда которой хватает на 260 км пробега по циклу WLTP. Электромотор мощностью 83 л.с. позволяет набрать первую «сотню» за 11,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. С учётом стартового ценника в 22 тысяч евро и щедрых европейских субсидий на покупку электромобилей e-up! образца 2019 года оказался очень выгодным предложением, жители городов стали выстраиваться за ним в очередь.

Проблема в том, что Volkswagen оказался не готов к такому спросу на e-up!: к началу 2020 года его совокупные продажи за предыдущие годы составили 21 тысячу экземпляров, и тут вдруг начался лавинообразный рост спроса, который никак не увязывался с «вялотекущим» производственным планом завода в Братиславе (Словакия). В условиях свалившегося на мир коронавируса быстро нарастить выпуск оказалось невозможно, очередь на e-up! растянулась на год с лишним, поэтому приём заказов пришлось остановить.



Клиенты готовы были ждать и дольше, но e-up! — низкомаржинальная модель, выпускать которую Фольксвагену целесообразно только в связке с правительственными субсидиями для автопроизводителей, а эти субсидии на ключевом для модели немецком рынке в конце 2021 года планировалось отменить. Правительство Германии передумало и продлило субсидии на 2022 год, а потому VW e-up! скоро вернётся в продажу — об этом сообщило немецкое издание Automobilwoche.



После «камбека» e-up! подорожает и будет стоить около 26 500 евро в базовой комплектации, но это всё равно сильно дешевле, чем следующий в иерархии электрический хэтчбек VW ID.3, за который нужно отдать минимум 36 960 евро, так что даже с повышенным ценником e-up!, скорее всего, раскупят, в том числе прокатные фирмы, которым очень нужны недорогие «электрички».



Без заметки Automobilwoche мы бы, кстати, и не заметили паузы в реализации VW e-up!, поскольку в статистике продаж за 2021 год он фигурирует, в виде хвоста очереди, то есть купить его было нельзя, но отгрузки шли, а именно их учитывает статистика. Так вот, по данным ресурса CleanTechnica, за первые 11 месяцев прошлого года Volkswagen отгрузил в Европе аж 32 990 экземпляров e-up! С таким результатом маленький хэтчбек обогнал заслуженный Nissan Leaf (29 575 шт.), но отстал от таких активных участников рынка как Peugeot e-208 (38 257 шт.) и Fiat 500e (39 530 шт.). VW ID.3 за тот же период разошёлся тиражом 63 345 шт., ну а лидером рыка европейского рынка электромобилей стала американская Tesla Model 3 (115 485 шт.).



Как долго продержится в строю VW e-up!, неизвестно — может только этот год, а может и до 2025 года, когда у него, наконец, появится преемник, разработку которого курирует Seat.

