Volkswagen официально анонсировал платформу MEB+ и электрический аналог Тигуана

Слухи о продлении жизненного цикла электромобильной модульной платформы MEB подтвердились: Volkswagen модернизирует её и превратит в MEB+, на ней выйдут несколько очень значимых для концерна новинок, в том числе массовый электрический кроссовер класса VW Tiguan.

О корректировке электромобильных планов концерна VW мы рассказывали в понедельник, опираясь на сведения анонимных источников немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Всё оказалось правдой, но есть и новые, уже официальные добавления. В пресс-релизе однако не говорится о причинах, из-за которых пришлось менять планы, но они и так всем хорошо известны. Проблема — в кризисе цифрового подразделения Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна. Это подразделение провалило план-график, а руководство вовремя не забило тревогу — летом из-за этого в отставку отправился председатель правления Volkswagen Group Герберт Дисс, его преемник Оливер Блюме теперь разгребает последствия и пытается свести к минимуму потери.

Под потерями понимаются главным образом отложенные новинки и невозможность в срок запустить единую для всего концерна VW новую модульную платформу SSP (Scalable Systems Platform). Летом прошлого года VW объявил, что в 2026 году платформа MEB и другие существующие «тележки» концерна начнут постепенно замещаться платформой SSP, но из-за проблем в Cariad запуск SSP отложен примерно на два года, а потому руководство VW решило дать вторую жизнь платформе MEB и выделило деньги на её модернизацию. Сумма официально не называется, по данным FAZ она составила 1,5 млрд евро.

Платформа MEB+ получит новые стандартизированные аккумуляторные ячейки, которые изначально разрабатывались для SSP, их производство начнётся в 2025 году на заводе в Зальцгиттере. Максимальный запас хода на одной зарядке вырастет примерно на треть и составит 700 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки с нынешних 135 кВт увеличится до 175-200 кВт.



Слайд из презентации VW начала 2021 года

Новые сроки развёртывания платформы SSP пока не называются. В ранних отчётах VW её запуск вообще планировался на 2024 год, но об этом теперь никто не вспоминает. Также в ранних планах значилось строительство нового завода для производства SSP-моделей в районе Варменау города Вольфсбург, где расположен головной завод и штаб-квартира VW. Проект завода в Варменау на данный момент заморожен, то есть стройки не будет до дальнейших распоряжений. Будущая флагманская модель VW Trinity на платформе SSP может быть запущена как на основном заводе в Вольфсбурге, так и в Варменау — решение пока не принято.



Эскиз обновлённого Volkswagen ID.3

Зато принято решение о постепенном переводе головного завода в Вольфсбурге на производство электромобилей, на реконструкцию заложено 460 млн евро, уже в следующем году здесь начнётся сборка обновлённого хэтчбека ID.3. Сейчас основным местом сборки Volkswagen ID.3 является завод в Цвиккау, небольшие партии собирают также в Дрездене и в Шанхае на совместном предприятии SAIC-VW.



Головной завод Volkswagen в Вольфсбурге

Здесь же Вольфсбурге, как сообщает официальный пресс-релиз, к 2026 году (точная дата не названа) пропишется новый компактный электрический кроссовер класса VW Tiguan на платформе MEB+, который дополнит существующие кроссоверы ID.4 и ID.5. Вероятно, электрический аналог Тигуана будет чуть крупнее, чем ID.4 и ID.5, и получит более практичный и вместительный кузов. А вот о новом электрическом Гольфе в свежем пресс-релизе VW, к сожалению, ничего не сказано — возможно, его судьба пока находится под вопросом.

