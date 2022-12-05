Volkwsagen вынужден продлить жизнь платформы MEB и отказывается от нового завода

Проблемы с разработкой новой, единой для всего концерна VW модульной платформы SSP (Scalable Systems Platform) оказались очень серьёзными и привели к значительной корректировке планов: платформа MEB, которая должна была передать эстафету SSP в 2026 году, задержится в производстве на несколько лет, будет модернизирована и превратиться в MEB Evo.

Платформа MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten) — относительно молодая, её разработка началась в середине прошлого десятилетия, а первой серийной моделью на этой платформе стал в 2019 году хэтчбек Volkwsagen ID.3, сейчас у концерна уже дюжина моделей на MEB и будет ещё больше, включая недорогие хэтчбеки и кроссоверы на упрощённой версии платформы MEB Small.

В прошлом году концерн VW анонсировал на 2026 год постепенный переход на полностью новую платформу SSP, более совершенную и универсальную, чем MEB. Столь скорая плановая отставка MEB связана с не самыми высокими стандартами, заложенными в неё при проектировании. 400-вольтовая архитектура и максимум 135 кВт мощности зарядки сегодня выглядят как устаревшее решение на фоне, например, платформы E-GMP от Hyundai Motor Group, которая является ровесником MEB, но в которую изначально заложили 800 В и 350 кВт мощности зарядки. Вдобавок MEB сильно отстаёт от конкурентов по части программного обеспечения, что стало очевидно ещё при запуске ID.3.



Летом этого года был экстренно уволен председатель председателя правления Volkswagen Group Герберт Дисс, а впоследствии выяснилось, что график выхода новых моделей сорван буквально по всем фронтам из-за кризиса в цифровом подразделении Cariad, которое разрабатывает интегрированную операционную систему следующего поколения для всех марок концерна. Сырое ПО повлекло за сбой задержку в разработке платформ PPE (Premium Platform Electric), которую курирует Porsche, и вышеупомянутой SSP. Платформа PPE, к слову, тоже со временем должна уступить место SSP, точнее её спортивной версии SSP Sport.

В отношении SSP задержка, по инсайдерским данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, составляет не менее двух лет, в связи с чем нынешнее руководство VW во главе с Оливером Блюме приняло решение продлить жизнь платформа MEB, то есть новые модели на ней будут появляться и после 2026 года. Концерн VW инвестирует 1,5 млрд евро в модернизацию платформы MEB — обновлённая версия известна пока как проект MEB Evo. Сообщается, что MEB Evo получит новые стандартизированные аккумуляторные ячейки, которые изначально разрабатывались для SSP, 400-вольтовая архитектура сохранится, но максимальная мощность зарядки увеличится до 175-200 кВт.

В ноябре Volkwsagen отчитался о совокупном выпуске 500 тысяч электромобилей ID-семейства на платформе MEB.

Также инсайдеры сообщают, что Volkwsagen отменил строительство нового завода для производства SSP-моделей в районе Варменау города Вольфсбург, где расположен головной завод и штаб-квартира VW. Сэкономленные на стройке деньги (около 2 млрд евро) пойдут на модернизацию платформы MEB и «допиливание» платформы SSP, необходимости в новом заводе из-за удлинения графика выхода моделей на платформе SSP руководство концерна пока не видит, вполне можно будет обойтись действующими предприятиями.



От себя добавим, что проблемы с разработкой платформы SSP, возможно, стали причиной того, что Volkwsagen вынужден искать для своего американского внедорожного бренда Scout платформу на стороне, так как не хочет сдвигать график его выхода на рынок.

