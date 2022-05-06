Ситикары-близнецы: Volkswagen, Skoda и Cupra опубликовали эскизы компактных новинок

Все три небольших электромобиля дебютируют не раньше 2025 года. Производство новинок наладят на заводах концерна в Испании.

О том, что у брендов Volkswagen, Skoda и Cupra, входящих в состав немецкого концерна, появится по небольшому электрокару начального уровня, стало известно уже давно. Правда, срок их появления указывается неблизкий: новинки дебютируют не раньше, чем через три года. Производство будущих моделей наладят на заводах концерна в Испании: они расположены в Мартореле и Памплоне, обе площадки будут модернизированы и подготовлены к выпуску электромобилей.



Эскиз новинки Volkswagen

В основу анонсированных автомобилей ляжет «тележка» MEB Small (это упрощённая версия модульной платформы MEB, на которой, в частности, базируется первенец «зелёной» линейки VW – пятидверный хэтчбек ID.3). До полноценного рассекречивания внешности новинок Volkswagen, Skoda и Cupra пока, очевидно, далеко. Пока что марки опубликовали эскизы будущих моделей: на каждом из однотонных рисунков изображен силуэт компактного электрокара.

Так, на ярком синем фоне виден абрис будущего электромобиля Volkswagen. Предполагается, что модель начального уровня должна была быть создана на основе концепта ID. Life, который компания показала в прошлом году в рамках автосалона в Мюнхене. Однако судя по силуэту на свежем эскизе, внешность новинки окажется иной, оформление экстерьера будет ближе к округлым формам «пятидверки» VW ID.3.



Эскиз новинки Skoda

На тёмно-зелёном фоне виден профиль будущего электромобиля чешской марки Skoda. Судя по его угловатым формам, спойлеру, который является продолжением крыши, а также крупным колёсным аркам, он больше позаимствовал от концепта ID. Life, чем будущая новинка немецкого бренда. Отметим, автомобиль на представленном скетче скорее напоминает небольшой городской паркетник, чем хэтчбек.

Третьего электрического «близнеца» выпустят под испанской маркой Cupra. Судя по эскизу (кстати, в прошлом году его публиковали «от имени» Сеата), это будет вариант компактной «пятидверки» с более спортивной внешностью. Не исключено, что в основу серийной модели ляжет концепт Cupra UrbanRebel, который компания представила в начале осени прошлого года.



Эскиз новинки Cupra

Подробности о «технике» моделей станут известны позже. Ожидается, что новинки впоследствии станут заменой для Volkswagen e-up!, Skoda Citigo-e iV и Seat Mii Electric. По предварительным данным, стартовый ценник будущих электрических новинок Volkswagen, Skoda и Cupra окажется в диапазоне от 20 тыс. до 25 тыс. евро.

Кроме того, в Volkswagen рассказали о реализации масштабной стратегии по развитию электромобилей в Испании. На неё концерн потратит 10 млрд евро. Средства пойдут в том числе на строительство завода по производству тяговых батарей в Валенсии, работы стартуют в первом квартале следующего года. Годовая мощность Гигафабрики составит 40 ГВт*ч, а её площадь займёт 200 гектаров. Серийный выпуск аккумуляторов начнётся по плану в 2026 году. Рядом будет возведена электростанция: солнечные батареи разместят на 250 гектарах, они обеспечат пятую часть (20%) от совокупной потребности завода по производству аккумуляторов.

