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Электрический Porsche Macan задерживается до 2024 года из-за проблем с ПО

14.10.2022 162 0 2

Компания Porsche ещё в феврале 2019 года объявила о том, что следующее поколение кроссовера Macan будет полностью электрическим, в 2021 году на дороги вышли первые прототипы, а на рынок батарейный Macan планировалось вывести в 2023 году. Увы, этого не случится: компания официально подтвердила перенос запуска модели на 2024 год, другие электрические новинки тоже могут задержаться.

 

В конце сентября компания Porsche провела успешное IPO (первичное размещение акций на бирже) и сумела привлечь более 9 млрд евро, по такому случаю она выпустила набранный убористым шрифтом 820-страничный проспект для инвесторов, в котором подробно рассказывает о текущем положении дел в компании и планах на будущее. На странице 33 сказано, что Macan BEV (BEV означает «батарейный электромобиль») выйдет на рынок только в 2024 году.

Задержка объясняется проблемами с интегрированной операционной системы E³ 1.2, разработку которой курирует компания Cariad, входящая в структуру концерна Volkswagen. Напомним, что в июле в концерне экстренно сменился председатель правления: на смену Герберту Диссу пришёл гендиректор компании Porsche Оливер Блюме. Официальные причины отставки Дисса не назывались, но в кулуарах говорилось о том, что именно бардак в подразделении Cariad стал главой претензией к Диссу, задержка в разработке ПО привела к срыву графика запуска десятка важнейших для концерна новинок.

В июле Bentley подтвердила, что переносит старт производства своего первого электромобиля с 2025 на 2026 год, но тогда конкретные причины задержки не назывались, а вот Porsche в своём проспекте для инвесторов честно говорит о проблемах с разработкой ПО. Более того, Porsche, возможно, откажется от общефольксвагеновской операционной системы следующего поколения E³ 2.0, анонсированной в прошлом году, и разработает свою собственную, — решение по этому вопросу будет принято в 2023 году после консультаций с руководством Volkswagen и оценки всех рисков. Также в проспекте сказано, что из-за проблем с системой E³ 1.2 может быть отложен запуск новых, чисто электрических Porsche 718 и Porsche Cayenne, но конкретные даты не названы (ранее эти новинки ожидались в 2025 году).

Электрический Macan получит платформу PPE (Premium Platform Electric), при этом в работе уже находится электрическая «тележка» следующего поколения — SSP Sport (разновидность новой общефольксвагеновской архитектуры SSP), которую первыми получат Taycan второго поколения и новая, полностью электрическая Panamera — ожидать их нужно ближе к концу текущего десятилетия. К 2030 году электромобили должны составлять не менее 80% объема продаж Porsche.

Добавим, что сегодня Porsche опубликовала результаты продаж за первые три квартала этого года: всего компания реализовала в мире 221 512 автомобилей, на 2% больше, чем в январе-сентябре 2021-го. Наибольшим спросом пользовался старший кроссовер Cayenne — продано 66 769 шт., Macan находится на втором месте — 59 604 шт.

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