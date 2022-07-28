Не надо гнаться за Rolls-Royce! Первый электромобиль Bentley выйдет на рынок с задержкой

Из-за стратегических просчётов высшего руководства концерна Volkswagen компания Bentley вынуждена примерно на год отложить старт производства своей первой электрической модели, но её премьера в любом случае состоится в 2025 году. К этой новости мы прилагаем несколько дополнительных «штрихов» к описанию электромобиля, которыми поделился гендиректор Bentley Эдриан Холлмарк.

На прошлой неделе стало известно о внезапной отставке главы Volkswagen Group Герберта Дисса, ему на смену придёт действующий гендиректор компании Porsche Оливер Блюме. Вслед за этим событием последовали инсайдерские сообщения о переносе запуска таких ключевых новинок концерна, как электрический Porsche Macan EV и батарейные флагманы Audi и Volkswagen. Между тем гендиректор Bentley Эдриан Холлмарк в интервью Automotive News Europe прямо признал, что первый электромобиль Bentley не будет запущен в производство в 2025 году, как это было анонсировано в январе, а задержится на несколько месяцев и клиенты не получат его раньше 2026 года.

Холлмарк не стал раскрывать причины задержки выпуска первого электромобиля Bentley. Инсайдеры же пеняют на управленческий кризис в цифровом подразделении Cariad концерна VW, которое разрабатывает интегрированную операционную систему нового поколения для всех марок Volkswagen Group, в том числе для Bentley.

К чему приводит «сырое» ПО, мы уже видели на примере электрического хэтчбека Volkswagen ID.3, который вышел на рынок с большой задержкой и массой проблем с техникой и электроникой, продажи этой модели до сих пор оставляют желать лучшего. Задержка в несколько месяцев для Bentley — не слишком большая проблема, главное, чтобы первый электромобиль в итоге оказался безупречным по части качества и не докучал владельцам глюками.

Каким будет первый электромобиль Bentley? Холлмарк не раскрывает тип кузова, но судя по уклончивым описаниям, это будет нечто среднее между купе и кроссовером с очень большими габаритами и просторным салоном. Ближайшим техническим родственником этой модели окажется флагманский электромобиль Audi, известный как проект Artemis, его дебют также ожидается в районе 2026 года, но точно не синхронно с Bentley. В основе обеих новинок лежит разработанная совместно Audi и Porsche платформа PPE, в которую добавлены элементы будущей единой всефольксвагеновской архитектуры SSP. По словам Холлмарка, конечное название этой платформы ещё не выбрано.

Будущим покупателям электрического Bentley следует ориентироваться на цену в 250 000 евро, пиковую мощность свыше 1300 л.с. и разгон до 100 км/ч в пределах 2 с, при этом Холлмарк признаёт, что первый электромобиль Bentley не будет рекордсменом по запасу хода и предложит всего лишь приемлемую для большинства клиентов дальнобойность.

С самого начала выпуска электрический Bentley будет готов к автономному вождению, в его кузов будут интегрированы многочисленные органы искусственного зрения, в том числе как минимум один лидар, но полноценный автопилот (уровень 4 и выше) будет доступен не раньше 2027-2028 года, на старте продаж можно рассчитывать максиму на третий уровень, то есть на так называемый пробочный автопилот, который, например, уже предлагает своим клиентам компания Mercedes-Benz.

Для производства электромобилей Bentley значительно расширяет свою фабрику в Крю, при этом сваренные и неокрашенные кузова сюда будут по-прежнему поступать из Германии. Зато завод в Крю освоит сборку батарей для электромобилей или так называемое корпусирование. Поставщиков ячеек Холлмарк не раскрывает — рассматриваются несколько вариантов.

Напомним, что после 2030 года Bentley будет производить только электромобили, а к 2026 году в гамме не останется безрозеточных моделей, то есть можно будет купить либо plug-in гибрид либо электромобиль. Выходит, что полное «озеленение» марки будет происходить в довольно бодром темпе, в период между 2026 и 2020 годом. Сейчас в модельном ряду Bentley есть всего два plug-in гибрида — на базе кроссовера Bentayga и седана Flying Spur.

Добавим, что первый электромобиль марки Rolls-Royce поступит в продажу уже в 2023 году, но Холлмарк, как ни странно, не считает Rolls-Royce прямым конкурентом Bentley — мол, «мы не столь элитарные». Разницу в элитарности наглядно показывают результаты продаж: компания Rolls-Royce реализовала в прошлом году в мире 5586 автомобилей, Bentley — 14 659.

