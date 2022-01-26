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  • Bentley строит «фабрику грёз» за 2,5 млрд фунтов, первый электромобиль — в 2025 году

Bentley строит «фабрику грёз» за 2,5 млрд фунтов, первый электромобиль — в 2025 году

26.01.2022 115 0 0

Компания Bentley, входящая в состав концерна Volkswagen, подтвердила намерение начать выпуск первой электрической модели в 2025 году. Батарейная новинка будет производиться в Великобритании, на существенно расширенном заводе в Крю.

 

Bentley стремится быть в авангарде «зелёной» повестки и ещё в 2019 году объявила, что её завод в Крю стал углерод-нейтральным и перешёл на потребление исключительно экологически чистой электроэнергии. В том же году Bentley освоила производство своего первого plug-in гибрида, сделанного на базе кроссовера Bentayga. В 2020 году британская лакшери-марка объявила стратегию Beyond100, согласно которой после 2030 года Bentley будет производить только электромобили. Первая электрическая модель будет запущена в производство в 2025 году, и сегодня этот график был подтверждён вместе с анонсом гигантских инвестиций в расширение производственной площадки в Крю.

В строительство нового комплекса для производства электромобилей планируется инвестировать 2,5 млрд фунтов стерлингов или 3,37 млрд американских долларов в переводе по текущему курсу. Для малотиражного лакшери-производителя (в прошлом году Bentley продала в мире 14 659 автомобилей) это огромные деньги! Для сравнения скажем, что американская корпорация General Motors объявила на этой неделе об инвестициях в размере 7 млрд долларов в свои производственные площадки в штате Мичиган с цель нарастить ежегодный выпуск электромобилей до 600 тысяч штук, при этом на ключевой батарейный завод в Лансинге потратят «всего» 2,6 млрд долларов. А Bentley, стало быть, при на порядок меньших объёмах производства хочет вбухать в Крю 3,37 млрд — ох, и долго же их придётся окупать.

При этом ясно, что Bentley, как часть концерна Volkswagen, не может всё делать сама. Так, по данным британского журнала Autocar, плотно держащего руку на пульсе местного автопрома, сваренные неокрашенные кузова первой электрической модели Bentley будет изготавливать завод VW в немецком Ганновере. Батареи, судя по масштабу инвестиций, всё-таки будут делать в Крю, но вряд ли здесь же будут делать ячейки для них, а если и будут, то с прицелом на поставки для других моделей концерна.

Концепт Bentley EXP 100 GT

Сам первый электромобиль Bentley — это тоже в известной степени коллективное творчество: его основы заложены компанией Audi, у которой будет технически родственная флагманская электрическая модель Artemis. Изображённые на заглавной картинке кузова — это не первый серийный электромобиль Bentley, а концептуальное купе Bentley EXP 100 GT образца 2019 года — в рендер его вставили потому, что рассекречивать серийную модель пока рано. Серийный электромобиль будет мало походить на EXP 100 GT, он будет выполнен в формате кроссовера и иметь куда более гармоничные, чему концептуального купе, пропорции. Вслед за первым батарейным кроссовером обещаны ещё четыре электрические модели, но какие именно — пока секрет.

Новый производственный комплекс получил название Dream Factory, что можно перевести на русский как «фабрика грёз». Судя по публикации Autocar, стройка находится в самой начальной стадии, так как даже не все необходимые земли по «фабрику грёз» выкуплены, но в любом случае обещано плотное соседство с действующими помещениями в Крю, а не отдельно стоящий «где-то на отшибе» завод.

Добавим, что главный конкурент Bentley — компания Rolls-Royce — тоже к 2030 году планирует полностью переключиться на электромобили, а её первая электрическая модель по имени Spectre выйдет на рынок уже в 2023 году.

Великобритания электромобиль бизнес Bentley

 

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