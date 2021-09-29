Rolls-Royce анонсировал электрический Spectre и полный отказ от ДВС к концу десятилетия

Чарльз Роллс напророчил электрическое будущее автомобилей ещё в 1900 году, но в новейшей истории британской марки эксперименты с электрическими силовыми установками начались лишь в прошлом десятилетии: в 2011 году компания представила в виде концепта электрическую конверсию флагманского седана Phantom и дала ему имя 102EX. Из-за массы технических компромиссов в серию эта машина не пошла, ведь философия Rolls-Royce требует совершенства во всём. Второй электрический концепт — Rolls-Royce 103EX — был представлен в 2016 году и имел слишком авангардную внешность, которую сложно представить себе на серийной машине.

Rolls-Royce 103EX

Первый серийный электромобиль Rolls-Royce, как сегодня выяснилось, будет иметь куда более традиционную внешность, сложно отличимую от таковой у бензиновых машин: сохранятся длинный капот, благородные пропорции и массивная радиаторная решётка с фирменной статуэткой «Дух Экстаза» в верхней части. Грядущей розеточной новинке дали имя Spectre (переводится как «привидение»), её разработка, оказывается, идёт уже давно, а сегодняшний релиз приурочен к началу цикла ездовых испытаний длиной в 2,5 млн км. Кстати, имя Spectre уже было задействовано на шутинг-брейке на базе купе Wraith от бельгийского кузовного ателье Carat Duchatelet.



Rolls-Royce Spectre

Судя по тизерам, заводской Spectre будет иметь кузов купе с широкими дверьми, открывающимися против основного хода, так же как и у бензинового купе Wraith, хотя нельзя исключать, что оболочка Wraith просто используется как камуфляж, а на самом деле форм-фактор у электрической модели будет иным.



Rolls-Royce Spectre

В начале года мы рассказывали, что компания Rolls-Royce зарегистрировала имя Silent Shadow для электромобиля, но теперь ясно, что оно если и пойдёт в дело, то не для дебютной модели в «зелёном» сегменте. Унификации по части кузова с электрическими моделями BMW у Rolls-Royce Spectre не будет — об этом прямо сказано в пресс-релизе. В основу Spectre ляжет оригинальная алюминиевая платформа, дебютировавшая в 2017 году на флагманском седане Phantom нового поколения и доставшаяся впоследствии кроссоверу Cullinan и младшему седану Ghost.



Надписи на кузове — это завет Чарльза Роллса: «Strive for perfection in everything you do. Take the best that exists and make it better. When it does not exist, design it» На русский его можно перевести так: «Достигай совершенства во всём, что делаешь. Бери лучшее из того, что есть, и сделай ещё лучше. Если лучшего нет, сделай его сам».

Никаких технических деталей о своей первой электрической модели Rolls-Royce пока не раскрывает. Мы всё же предположим, что по агрегатной части родство между Spectre и электромобилями BMW будет. Возможно, силовая остановка окажется такой же, как у кроссовера BMW iX M60, два электромотора которого выдают свыше 600 л.с. Стоит ожидать, что Rolls-Royce Spectre будет снабжён батареей ёмкостью не менее 100 кВт·ч и сможет проехать на одной зарядке не менее 500 км по циклу WLTP.



Добавим, что марка Bentley — главный конкурент Rolls-Royce — ещё осенью прошлого года объявила о планах полностью отказаться от ДВС к 2030 году, но при этом свой первый электромобиль Bentley собирается вывести на рынок только в 2025 году, то есть на два года позже Rolls-Royce.

