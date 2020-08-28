Тайна универсала Rolls-Royce раскрыта — мелкосерийный проект от бельгийцев

На днях мы рассказывали о том, что марка Rolls-Royce, возможно, готовит Shooting Brake на базе купе Wraith — закамуфлированную машину с такими кузовом засняли на дороге. Правда не заставила себя долго ждать, изготовитель «сарая» нашёлся, им оказалось известное кузовное ателье Carat Duchatelet из Бельгии.

Конечно, было бы круче, если бы фирма Rolls-Royce сама сподобилась выпустить Shooting Brake, причём в кроссоверном исполнении, какое нагадал независимый берлинский дизайнер Ваген Фольк из Берлина, но и изделию от Carat Duchatelet тоже есть чем удивить — машина получилась очень элегантной.

Фирма Carat Duchatelet хорошо известна в России со времён лихих 90-х наравне с немецкой Trasco Bremen — обе специализируются на изготовлении удлинённых бронированных автомобилей на базе серийных премиальных и лакшери-моделей. Российские политики и олигархи до сих составляют значительную часть клиентов этих компаний, но Carat теперь всё больше ориентируется на аристократию, то есть людей с хорошими манерами и безупречным вкусом, культивируемым из поколения в поколение.



Трёхдверный универсал на базе Rolls-Royce Wraith носит официальное наименование Carat Duchatelet Silver Spectre Shooting Brake, он изготовлен по просьбе одного очень уважаемого заказчика, который разрешил сделать семь копий этого автомобиля и пустить в свободную продажу. Цена не называется, но она для клиентов подобных фирм большого значения не имеет.



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За дизайн проекта отвечал Нильс ван Рой из Нидерландов — тот самый, что приложил руку к проекту трёхдверного Range Rover уже после того, как такую машину отказалась делать сама компания Jaguar Land Rover. Конверсию в Silver Spectre Shooting Brake выдаёт силовая поперечина в багажнике, необходимая, очевидно, ради сохранения жёсткости кузова на достаточном уровне (центральный стоек по-прежнему нет), и купейное оформление периметра задних кресел, но в остальном создаётся ощущение, что машина была шутинг-брейком с рождения — корма и багажная дверь реализованы мастерски, а естественная тяжеловесность профиля компенсируется расширенными хромированными секциями оконных окантовок.



Сама фирма Rolls-Royce тоже время от времени занимается штучными проектами на базе своих серийных моделей, но шутинг-брейка в её портфолио пока нет.