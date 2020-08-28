Тайна универсала Rolls-Royce раскрыта — мелкосерийный проект от бельгийцев

Конечно, было бы круче, если бы фирма Rolls-Royce сама сподобилась выпустить Shooting Brake, причём в кроссоверном исполнении, какое нагадал независимый берлинский дизайнер Ваген Фольк из Берлина, но и изделию от Carat Duchatelet тоже есть чем удивить — машина получилась очень элегантной.
Фирма Carat Duchatelet хорошо известна в России со времён лихих 90-х наравне с немецкой Trasco Bremen — обе специализируются на изготовлении удлинённых бронированных автомобилей на базе серийных премиальных и лакшери-моделей. Российские политики и олигархи до сих составляют значительную часть клиентов этих компаний, но Carat теперь всё больше ориентируется на аристократию, то есть людей с хорошими манерами и безупречным вкусом, культивируемым из поколения в поколение.
Трёхдверный универсал на базе Rolls-Royce Wraith носит официальное наименование Carat Duchatelet Silver Spectre Shooting Brake, он изготовлен по просьбе одного очень уважаемого заказчика, который разрешил сделать семь копий этого автомобиля и пустить в свободную продажу. Цена не называется, но она для клиентов подобных фирм большого значения не имеет.
За дизайн проекта отвечал Нильс ван Рой из Нидерландов — тот самый, что приложил руку к проекту трёхдверного Range Rover уже после того, как такую машину отказалась делать сама компания Jaguar Land Rover. Конверсию в Silver Spectre Shooting Brake выдаёт силовая поперечина в багажнике, необходимая, очевидно, ради сохранения жёсткости кузова на достаточном уровне (центральный стоек по-прежнему нет), и купейное оформление периметра задних кресел, но в остальном создаётся ощущение, что машина была шутинг-брейком с рождения — корма и багажная дверь реализованы мастерски, а естественная тяжеловесность профиля компенсируется расширенными хромированными секциями оконных окантовок.
Сама фирма Rolls-Royce тоже время от времени занимается штучными проектами на базе своих серийных моделей, но шутинг-брейка в её портфолио пока нет.
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