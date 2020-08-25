Не просто картинки: вседорожный Rolls-Royce Shooting Brake может стать реальностью

В Сети появилось видео закамуфлированного прототипа новой модели Rolls-Royce с кузовом универсал, а независимый дизайнер Ваген Фольк из Берлина опубликовал рендеры этого автомобиля.

1 сентября Rolls-Royce представит седан Ghost нового поколения, но на видео, опубликованном в Инстаграме на канале cochespias, вероятно, заснята другая модель, так как тесты Ghost уже завершены.

Популярных версий в Сети три. Самая скучная гласит, что закамуфлированный универсал на видео может оказаться катафалком, производством которых в Европе занимаются сразу несколько специализированных ателье. Но эта версия не объясняет наличие камуфляжа, так как невозможно представить, чтобы сторонне ателье получило машину-исходник до официальной премьеры.

Наиболее правдоподобной кажется версия о том, что универсал — это на самом деле купе, и надстройка на корме сделана, чтобы сбить с толку фотошпионов. Причём это может быть как регулярное купе — например Rolls-Royce Wraith нового поколения, которое непременно появится вслед за новым Ghost, так и штучный экземпляр с уникальным дизайном, какими Rolls-Royce время от времени балует своих самых преданных и самых состоятельных клиентов.



Но самая интригующая версия гласит, что Rolls-Royce действительно готовит универсал на базе нового Ghost — штучный либо регулярный. Если речь идёт о регулярной модели, то ей действительно нужна обширная программа тестов, в том числе на дорогах общего пользования.



Берлинский дизайнер Ваген Фольк представил своё видение универсала Rolls-Royce, а точнее чисто британской трёхдверки Shooting Brake. Обычно конверсии серийных моделей с таким кузовом выглядят довольно уродливо, но у берлинца вышел прямо-таки шедевр и образец элегантности. Безусловно, если Rolls-Royce сподобится выпустить такую машину, да ещё в кросс-версии с увеличенным дорожным просветом, что спрос ей гарантирован. Единственное сомнение вызывает отсутствие центральных стоек кузова на рендерах — вряд ли на серийной машине такое возможно.



﻿Окажутся ли эти рендеры пророческими, покажет время. После выпуска кроссовера Cullinan появление в гамме Rolls-Royce кросс-шутинг-брейка кажется вполне логичным.

