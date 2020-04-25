Английская компания готовится представить второе поколение своего «младшего» люксового седана, а пока у нас есть возможность на основе последних шпионских фотографий представить, как он будет выглядеть.

Ghost нынешней генерации был представлен в сентябре 2009 года на Франкфуртском автосалоне, он стал серийной версией концепта 200ЕХ, показанного в марте того же года в Женеве. Он был призван стать укороченной и более доступной версией модели Phantom. Седан Ghost был построен на серьёзно модернизированной платформе «семёрки» BMW в кузове F01, у немецкой же компании был позаимствован 12-цилиндровый мотор N74 объёмом 6,6 литра, мощность которого была увеличена до 570 л.с. В 2011 году появилась длиннобазная версия седана, которая стала длиннее на 170 мм, она получила приставку EWB. Спустя ещё три года Ghost обновился и в таком виде выпускается до сих пор, однако скоро ему на смену придёт второе поколение модели. Каким будет новый автомобиль? Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому пропорции автомобиля полностью соответствуют реальным. В целом он сохранит знакомый вид, но заметно изменится в деталях. Прежде всего, у Ghost второго поколения совершенно другая передняя часть: она станет более строгой, фары будут чуть крупнее по размеру, а решётка шире.

Сбоку новое поколение очень схоже с нынешним, можно отметить разве что более широкий одинарный хромированный молдинг в задней части, а также немного увеличенную площадь бокового остекления. Седан получит фонари новой формы, стилистика которых будет перекликаться с флагманским Phantom.

Ghost второго поколения будет построен на новой платформе английской марки, которую уже используют Phantom и кроссовер Cullinan. Ожидается, что седан получит роллс-ройсовский мотор V12 6.75 с двойным турбонаддувом, который будет развивать 570 л.с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с ним будет 8-ступенчатый «автомат» ZF, а привод сделают полным.

Так выглядит нынешний Rolls-Royce Ghost 1 / 2 Так выглядит нынешний Rolls-Royce Ghost 2 / 2

Кстати, в прошлом году мы провели тест-драйв седана Rolls-Rolls Silver Shadow 1972 года.