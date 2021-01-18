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  • Rolls-Royce Silent Shadow: первый серийный электромобиль марки породнится с BMW i7

Rolls-Royce Silent Shadow: первый серийный электромобиль марки породнится с BMW i7

18.01.2021 154 0 0

Британская компания Rolls-Royce, принадлежащая немецкой BMW, зарегистрировала имя Silent Shadow для своего первого серийного электромобиля, который может выйти на рынок уже в 2022 году и таким образом опередить главного конкурента от Bentley.

 

В отличие от компании Bentley, которая минувшей осенью озвучила чёткий план электрификации своей модельной линейки до 2030 года, Rolls-Royce пока не делала заявлений о том, когда именно расстанется с ДВС. Не названа пока и дата дебюта первой серийной модели Rolls-Royce с электрической силовой установкой, а ведь ещё в 2011 году британская марка представила электрифицированный вариант тогдашнего флагманского седана Phantom и назвала его концептом 102EX.

Rolls-Royce 102EX

Впрочем, Rolls-Royce 102EX представлял собой типичную конверсию, вроде тех, что делает сегодня британский стартап Lunaz, и для промышленной серии такой уровень инжиниринга совершенно не годится. Поэтому для разработки серийной новинки компании Rolls-Royce пришлось дождаться, пока материнская BMW дозреет до оригинальной электромобильной платформы, первым носителем которой стал представленный в ноябре прошлого года кроссовер BMW iX – в продажу он поступит во второй половине этого года.

Техническая начинка BMW iX в том или ином виде перекочует на электрическую версию седана BMW 7 Series следующего поколения, выход на рынок которого ожидается в 2022 году. Электрическая «семёрка», скорее всего, получит обозначение i7 и станет прямым конкурентом седана Mercedes-Benz EQS, премьера которого состоится в ближайшие месяцы.

Британский журнал Autocar выяснил, что одновременно с BMW i7 ведётся разработка родственного электромобиля марки Rolls-Royce, для которого в Германии запатентовано имя Silent Shadow (можно перевести как «бесшумная тень»). Как и в случае с бензиновым седаном Ghost последнего поколения электрический Silent Shadow не будет иметь кузовного родства с соплатформенной «семёркой» BMW и получит полностью оригинальный алюминиевый кузов, но силовая установка будет в значительной степени повторять таковую у BMW i7 и BMW iX.

Rolls-Royce 103EX

Британские коллеги выяснили, что для Silent Shadow на этапе разработки предусмотрены две модификации — с задним и полным приводом. Ёмкость батареи — не менее 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — не менее 500 км. А вот по типу кузова пока ясности нет: это может быть традиционный седан, вместительное купе с большими дверями в духе концепта 103EX образца 2016 года или даже что-то кроссовероподобное — например, приподнятый лифтбек в духе Jaguar I-Pace.

К слову, нет ясности и по поводу форм-фактора первого серийного электромобиля Bentley, но он ожидается на рынке лишь в 2025 году, а до того Bentley будет пополнять модельную линейку plug-in гибридами. Торстен Мюллер-Отвос, глава Rolls-Royce, заявил, что вверенная ему марка гибридную фазу пропустит и будет предлагать в качестве альтернативы моделям с бензиновым V12 только электромобили. Такая стратегия вкупе с родством с BMW i7, находящемся в высокой степени готовности, позволяет предположить, что Rolls-Royce Silent Shadow дебютирует уже в 2022 году, то есть намного раньше основного конкурента. Между тем электрический кроссовер Cullinan ожидается только к середине текущего десятилетия.

электромобиль новинки Rolls-Royce

 

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