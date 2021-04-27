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  • Будущий флагман VW Trinity: доступная цена, минимум «железных» опций и платное ПО

Будущий флагман VW Trinity: доступная цена, минимум «железных» опций и платное ПО

27.04.2021 356 0 0

Концерн Volkswagen только начала штурмовать ориентированные на экологию рынки электромобилями ID-семейства, но уже готовит им замену — новое поколение «электричек» на платформе SSP (Scalable Systems Platform), главным носителем которой станет аналог Tesla Model 3 под маркой VW, известный пока как Project Trinity. Он должен в корне изменить сегодняшние представления о покупке и владением автомобиля.

 

Впервые о Project Trinity боссы VW упомянули в феврале этого года, а в марте концерн анонсировал платформу SSP для этого проекта и примерно 80% всех будущих электрических новинок. Развёртывание платформы SSP начнётся в 2024 году вместе с развёртыванием фирменной операционной системой VW OS 2.0, которая станет главным инструментом коммутации между производителем и потребителем, а уделом дилеров останутся лишь ТО и ремонт (к слову, схожий принцип работы в марте анонсировала Volvo).

Trinity — это кодовое имя флагманской модели марки Volkswagen, которая однако, по данным британского журнала Autocar, не будет ни самой крупной (габаритная длина на уровне кроссовера ID.4, то есть около 4,6 м), ни самой дорогой в гамме. Коммерческое наименование ещё не выбрано, в продажу новинка поступит в 2026 году и будет стоить около 35 000 евро — примерно столько же сегодня VW просит за хэтчбек ID.3 в не самой дорогой комплектации.

У Trinity комплектаций в привычном понимании этого слова не будет — покупатель сможет выбрать лишь ёмкость батареи, цвет кузова и дизайн колёс, а всё прочее будет максимально стандартизировано, что позволит снизить себестоимость производства модели на головном заводе VW в немецком Вольфсбурге. Вся кастомизация будет на уровне ПО и в процессе эксплуатации владелец (или арендатор) смогут активировать либо деактивировать те или иные программные компоненты. То есть на уровне «железа» машина будет упакована по полной — например, снабжена всем необходимым оборудованием для автономного пилотирования, но воспользоваться им можно будет только за доплату.

На старте продаж автопилот будет только второго уровня по классификации SAE (требует постоянного контроля со стороны водителя), но аппаратная часть позволит в перспективе реализовать четвёртый уровень автономности, то есть полностью выключить человека из процесса управления. Когда законодательство будет готового к такому шагу, соответствующая программа прилетит «по воздуху» в Trinity и ей можно будет воспользоваться.

За денежки в виде полной предоплаты или подписки будут предоставляться всевозможные развлекательные и бытовые сервисы — стриминговые платформы, игры и фильмы, интеграция в умные дома, доступ к расширенным настройкам и проч. В общем, VW через пять лет будет, по сути, делать всё то же самое, что уже давно делает Tesla, только с ещё более агрессивным коммерческим напором.

Сама машина позиционируется как среднеразмерный седан, но у ней будет однообъёмный профиль, как у представленного недавно Mercedes-Benz EQS — это необходимо для достижения хороших аэродинамических характеристик и повыешняия запаса хода на одной зарядке. Предполагается, что Trinity и все будущие новинки на платформе SSP получат аккумуляторы нового поколения, более «долгоиграющие», чем нынешние, и с более высокой скоростью зарядки.

Резюмируем: флагманская суть Trinity состоит не в цене и в размерах, а в продвижении нового подхода к производству и продажам электромобилей, и пока можно только гадать, окажется ли она в исполнении VW эффективной. Но на стороне концерна VW в целом и одноимённой марки в частности — удивительно высокая лояльность европейских потребителей, которые сейчас охотно покупают хэтчбеки ID.3, несмотря на серьёзные проблемы с качеством, выявленные на экземплярах из первых партий. По данным ресурса EV Sales, по итогам первого квартала этого года VW ID.3 стал третьим по популярности электромобилем в Европе — реализовано 11 772 шт. На первом месте Tesla Model 3 – продано 31 200 шт., на втором Renault Zoe – 12 600 шт.

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