Volkswagen анонсировал хэтчбеки ID. Polo и ID. Polo GTI, а также показал их прототипы

Марка Volkswagen представила концептуальный хэтчбек ID.2all в марте 2023 года, причём тогда в компании отметили, что его внешность приближена к серийному варианту. Изначально предполагалось, что товарная пятидверка, созданная на основе этого шоу-кара, будет называться ID.2, однако производитель решил пойти более знакомым путём: грядущей новинке присвоили имя Volkswagen ID. Polo.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шафер отметил, что названия моделей бренда «прочно вошли в сознание людей» и добавил, что производитель «переносит известные имена в будущее». По его словам «ID. Polo – это только начало». Не исключено, что будущей крохе, сознанной по мотивам представленного в марте 2025-го концепта ID. Every1, тоже могут дать название из истории бренда, например, VW ID. up!

В компании рассказали о том, что у этой модели будет «подогретая» версия – ID. Polo GTI. Сегодня производитель показал прототипы обеих моделей, правда, детали внешности обеих «электричек» пока остаются скрыты за маскировочной плёнкой. Тем не менее, очевидно, что у ID. Polo и ID. Polo GTI будут стандартные для хэтчбеков пропорции, короткие свесы, традиционные наружные зеркала, обычные ручки передних дверей, а механизмы задних интегрированы в раму стекла.

Модели снабдили светодиодной головной оптикой, при этом фары соединены друг другом полоской, в центре которой находится подсвечиваемый белым логотип. На корме прототипов VW ID. Polo и ID. Polo GTI можно увидеть спойлер в верхней части багажной двери, антенну «акулий плавник» на крыше, а также светящуюся – на этот раз красным цветом – эмблему марки. Живая премьера прототипов электромобилей пройдёт в рамках автосалона в Мюнхене, который стартует через несколько дней.

Интерьер ID. Polo и его GTI-версии компания пока держит в секрете. Не исключено, что он многое возьмёт у концепта Volkswagen ID.2all. Можно ожидать, что в салоне появится больше физических кнопок, в том числе на рулевом колесе (вероятно, трёхспицевом и с усечённым ободом). На передней панели могут установить два отдельных дисплея – один, исполняющий роль виртуального щитка приборов, и более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы.

Подробная информация о «начинке» появится позже. По предварительным данным, новые «зелёные» хзэтчбеки будут базироваться на платформе MEB Entry, при этом электромотор будет единственным и расположенным на передней оси. Напомним, в случае концепта ID.2all речь идёт о 226-сильном электродвигателе, который позволяет пятидверке разогнаться с места до «сотни» менее чем за 7 секунд. Его максимальная скорость равна 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет около 450 км (по циклу WLTP).

Известно, что в 2026 году на рынке появится Volkswagen ID. Polo, позже за ним последует ID. Polo GTI. Согласно плану марки, стартовая стоимость стандартной модели не должна превысить 25 тыс. евро (эквивалентно примерно 2,36 млн рублей по текущему курсу). Кстати, в компании подчеркнули, что модели с ДВС и базовыми названиями (без прибавки ID) останутся в гамме, их будут выпускать одновременно с почти одноимёнными «электричками».

В преддверии Мюнхенского автосалона немцы планируют рассекретить предвестника ещё одной «зелёной» новинки, речь идёт о концептуальном компактном кроссовере ID. Cross. Серийная модель на его основе будет выпущена в конце 2026 года: она исполнит роль электрической альтернативы паркетника T-Cross. Недавно этот шоу-кар показался на новых скетчах.