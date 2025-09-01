Новинки ×

Новый маленький кроссовер Volkswagen показался на скетчах

01.09.2025 132 0 1

Премьера предсерийного концепта, который ляжет в основу будущего субкомпактного паркетника, пройдёт в преддверии Мюнхенского автосалона, который стартует на следующей неделе.

Немецкая марка Volkswagen на своих страницах в соцсетях опубликовала пару официальных скетчей будущей новинки. Её название производитель пока решил оставить в тайне, но рассказал, что дебют предвестника модели состоится 7 сентября 2025 года, а живая премьера пройдёт в рамках автосалона в Мюнхене. Судя по всему, компания готовится представить предсерийный концепт, по мотивам которого будет создан маленький кроссовер Volkswagen ID.2X.

Первый эскиз концепта Volkswagen ID.2all SUV

Название будущей серийной модели на самом деле пока официально не подтверждено. Но в компании ранее уже анонсировали соответствующий кроссовер. Его ближайшим родственником станет пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.2, который, по плану, должен выйти на рынок в 2026 году, правда серийный вариант этой грядущей новинки пока по-прежнему не представлен. Напомним, в его основу ляжет шоу-кар ID.2all, рассекреченный ещё в 2023 году.

Новый эскиз концепта Volkswagen ID.2all SUV

Судя по новым эскизам, у очередного концептуального паркетника Volkswagen будут чёрные стойки крыши, что создаст эффект парящего верха, тоже чёрные традиционные наружные зеркала, расширенные колёсные арки, выштамповки на боковинах, рейлинги на крыше и спойлер в верхней части багажной двери.

Головная оптика выполнена в виде единого элемента, фары соединены друг с другом довольно широкой светящейся полосой, в центре которой располагается подсвеченный логотип бренда. Ниже можно увидеть вертикальные противотуманки, которые обрамляют разделённый надвое центральный воздухозаборник. Корму украсили «монофонарём» со световым рисунком в виде прямоугольников, горизонтальных полос и эмблемой по центру.

На фото: прототип Volkswagen ID.2all

Интерьер концепта будущего маленького кроссовера немецкий производитель пока не засветил. Не исключено, что он будет унифицирован с прототипом Volkswagen ID.2all. В этом случае салон, вероятно, будет иметь тканевую отделку, на передней панели установят рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, а также пару дисплеев – небольшой, исполняющий роль виртуальной приборки, и покрупнее – тачскрин информационно-развлекательной системы.

Ожидается, что кроссовер окажется чуть крупнее по сравнению с концептуальным хэтчбеком ID.2all. Напомним, его габаритная длина равна 4050 мм, ширина – 1812 мм, высота – 1530 мм, а расстояние между осями составляет 2600 мм. Информация о технике паркетника появится позже. Шоу-кар, показанный в 2023 году, оснащён единственным 226-сильным электромотором, расположенным на передней оси. По предварительным данным, моделям на выбор предложат тяговые батареи ёмкостью 38 и 56 кВт*ч.

На фото: салон прототипа Volkswagen ID.2all
На фото: салон прототипа Volkswagen ID.2all
На фото: салон прототипа Volkswagen ID.2all
Ранее производитель пообещал, что стартовый ценник хэтчбека Volkswagen ID.2 не превысит 25 тыс. евро. Вариант SUV на его основе очевидно окажется дороже, но, вероятно, его стоимость будет всё-таки ниже, чем у пятидверки ID.3 (начальная цена на домашнем рынке, в Германии, равна 33 330 евро, что эквивалентно примерно 3,14 млн рублей по текущему курсу). И уж точно новый паркетник будет дешевле кроссовера ID.4, который можно купить минимум за 42 635 евро (около 4,02 млн рублей).

