Новый маленький кроссовер Volkswagen в разработке: первое изображение ID.2X

Ожидается, что серийная версия субкомпактного паркетника немецкой марки доберётся до дилеров на европейском рынке в 2026 году.

Бренд Volkswagen активно занимается развитием «зелёного» семейства, первенцем которого стала пятидверка ID.3. Как стало известно ранее, одной из грядущих моделей окажется «стартовый» маленький хэтчбек Volkswagen ID.1, при этом на европейском рынке его стоимость не превысит 20 тыс. евро. Чуть повыше в иерархии бренда будет находиться хэтч, в основу которого ляжет концепт Volkswagen ID.2 all. На базе этой модели будет создан кроссовер начального уровня.

Эскиз концепта Volkswagen ID.2all SUV

В середине текущего месяца немцы опубликовали эскиз концепта Volkswagen ID.2all SUV: судя по всему, именно этот шоу-кар ляжет в основу будущего кроссовера начального уровня бренда. Напомним, затемнённое изображение показывает профиль небольшого электрокара с короткими свесами, накладками на колёсных арках, объёмным передним бампером, покатым лобовым стеклом и спойлером на верхней части багажной двери.

Предполагается, что серийная версия получит несколько иное имя – Volkswagen ID.2X. По предварительным данным, модель впоследствии станет заменой актуальным VW T-Cross и Taigo. Серийная версия субкомпактного кроссовера, вероятно, появится в продаже на европейском рынке в 2026 году, однако раньше должен дебютировать концепт под названием ID.2all SUV.

Рендер Volkswagen ID.2X

Пока что неизвестно, какой окажется внешность серийного полностью электрического маленького паркетника VW. Свой вариант экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, кроссовер может получить объёмную переднюю часть, с визуально простенькой головной оптикой, которая получила прямые линии светодиодных ходовых огней, расположенные в верхней части. Фары соединены между собой полосой, а в её центре расположен логотип марки.



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Художник нарисовал будущей новинке широкую «улыбку» центрального воздухозаборника в нижней части переднего бампера. Ещё он добавил электромобилю обвес из чёрного глянцевого пластика по периметру кузова, включая накладки на расширенных колёсных арках. Паркетник на рендере получил необычные чёрно-серебристые колёсные диски, чёрную крышу, аналогичного цвета спойлер на верхней части багажной двери и корпуса традиционных наружных зеркал с повторителями поворотников.



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Передние двери снабдили «обычными» дверными ручками, боковые задние – ручками, которые «спрятаны» в задней стойке крыши – аналогично концепту Volkswagen ID.2 all. Дизайнер не забыл отобразить и отличительный знак SUV-версии – три горизонтальных полоски, расположенных параллельно друг другу на полости широкой задней стойки (этот элемент отсылает к оформлению ID.Buzz).



На фото: оформление Volkswagen ID.Buzz

В основе Volkswagen ID.2X, скорее всего, будет лежать упрощённая версия фольксвагеновской модульной платформы – MEB Entry. Официальной информации о технике пока нет; напомним, прототип﻿ хэтчбека оснастили единственным 226-сильным электромотором, который расположен на передней оси. Ожидается, что модели на выбор предложат тяговые батареи ёмкостью 38 и 56 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке составляет около 450 км (при расчёте по циклу WLTP). По данным испанского издания, ценник новинки приблизится к 30 тыс. евро.

