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  • Volkswagen готовит субкомпактный кроссовер, в его основу ляжет ID.2 all SUV

Volkswagen готовит субкомпактный кроссовер, в его основу ляжет ID.2 all SUV

14.12.2023 14 0 0

Предполагается, что серийная версия новинки немецкой марки появится в продаже на европейском рынке в 2026 году.

Марка Volkswagen продолжает вкладываться в развитие своей «зелёной» линейки. Одной из грядущих моделей должен стать «стартовый» маленький хэтчбек Volkswagen ID.1, ожидается, что на европейском рынке его стоимость не превысит 20 тыс. евро. Прототип модели, которая в иерархии бренда окажется на одну ступеньку выше, был представлен в марте текущего года, его роль исполнил концепт Volkswagen ID.2 all.

На фото: прототип Volkswagen ID.2 all

У модели будет «приподнятая» версия, которая в модельном ряду займёт место кроссовера начального уровня. В его основу, вероятно, ляжет концепт Volkswagen ID.2all SUV, эскиз которого марка опубликовала сегодня. На затемнённом изображении виден профиль шоу-кара с короткими свесами, накладками на колёсных арках, объёмным передним бампером, покатым лобовым стеклом и спойлером на верхней части багажной двери.

Эскиз концепта Volkswagen ID.2 all SUV

В списке отличий ID.2all SUV от прототипа показанного весной, числится необычный элемент оформления на задней стойке – три горизонтальных планки, расположенных под углом друг под другом. Подобные полосы имеются у нынешнего Volkswagen ID.Buzz. Светодиодная головная оптика и фонари у концепта, вероятно, будут такими же, как у хэтчбека ID.2all.

Ожидается, что салон новинки будет оформлен примерно так же, как и у концепта Volkswagen ID.2 all. Это значит, что интерьер получит практичные материалы для отделки, физические кнопки, а также отдельный дисплей для виртуальной приборки и современную информационно-развлекательную систему с большим тачскрином.

Скорее всего, у серийных версий новых моделей VW «начинка» окажется одинаковой, правда, официальных подробностей о ней пока практически нет. Не исключено, что она перейдёт от концепта ID.2 all. Известно, что в основе компактных электромобилей будет лежать упрощённая модульная платформа MEB Entry.

Салон прототипа Volkswagen ID.2 all

Прототип оснастили единственным 226-сильным электромотором, который расположен на передней оси. На разгон с места до «сотни» этой пятидверке требуется менее 7 секунд, максимальная скорость равна 160 км/ч. На выбор, вероятно, предложат тяговые батареи ёмкостью 38 и 56 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке равен примерно 450 км (при расчёте по циклу WLTP).

По предварительной информации, цена серийного паркетника, в основу которого ляжет концепт Volkswagen ID.2 all SUV, составит около 23 тыс. евро. Ожидается, что такая новинка выйдет на европейский рынок в 2026-м, тогда как хэтчбек доберётся до дилеров на год раньше.

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