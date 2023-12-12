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Renault и Volkswagen строят планы по совместной разработке дешёвых машин

12.12.2023 34 0 0

Предполагается, что это будут компактные электрокары, ценник которых в Европе не превысит 20 тыс. евро.

Немецкий производитель уже не первый год обещает европейцам выпустить на рынок доступный по цене электромобиль начального уровня. Предполагалось, что массовым станет первенец «зелёного» семейства – пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.3. Компания рассчитывала на высокий спрос, который в итоге не оправдался: ранее мы сообщали о том, что производителю пришлось отправлять некоторые заводы в простой из-за слабого интереса к «электричкам».

Эскиз Volkswagen ID.1, опубликованный ещё в конце 2019 года

Стоит отметить, что в текущем году продажи ID.3 всё-таки выросли: по данным Jato Dynamics, за первые десять месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 54 487 Volkswagen ID.3; этот результат на 58% больше, чем за январь-октябрь 2022-го. Судя по всему, для многих актуальный ценник «электрохэтча» всё-таки оказался высоковат. Так, на домашнем рынке, в Германии, стоимость модели стартует с отметки 39 995 евро. В компании планируют повысить интерес к «зелёным» моделям с помощью доступной по цене новинки: уже несколько лет VW обещает выпустить электрокар со стартовой ценой до 20 тыс. евро.

Недавно о схожих планах рассказали и в Renault: французский производитель собирается выпустить на европейский рынок маленький электрокар начального уровня, цена которого составит около 20 тыс. евро. Напомним, Рено видит в этой роли Twingo четвёртого поколения: прототип будущей новинки был показан в середине прошлого месяца, дебют серийного варианта намечен на 2026 год.

Концепт нового Renault Twingo

В свою очередь Volkswagen собирается сделать «стартовой» новинку – «электрохэтч» ID.1. Ожидается, что он появится в 2027-м. По слухам, появившимся минувшей весной, в основу этого компакта ляжет некая новая платформа, разрабатываемая инженерами концерна VW в рамках проекта, во главе которого находится чешская марка Skoda. Напомним, на ступеньку выше окажется ещё одна новинка (в её основу ляжет концепт Volkswagen ID.2all), так вот она будет базироваться на упрощённой модульной электромобильной платформе MEB Entry.

Как стало известно теперь, Renault и Volkswagen обсуждают возможность совместной разработки дешёвых электромобилей, предназначенных в первую очередь для европейского рынка. Согласно информации немецкого издания Handelsblatt, пока что переговоры находятся на начальной стадии. По предварительным данным, совместный объём производства дешёвых электрокаров составит порядка 200 – 250 тыс. единиц в год.

Официальных комментариев по потенциальному совместному проекту от сторон пока не поступало. Хотя ранее глава Группы Renault Лука де Мео намекнул, что французская компания может привлечь внешнего партнёра для разработки нового полностью «зелёного» Twingo. Это позволило бы сторонам поделить затраты на разработку недорогих «электричек».

Ещё, по словам главы Рено, совместная разработка доступных по цене электрокаров позволит «переманить» тех клиентов, которые сейчас думают о покупке китайских моделей, представленных в Европе. Он считает, что для этого «местные» компакты должны иметь комплекс технологий и помощников, а также современную информационно-развлекательную систему.

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