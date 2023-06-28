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Volkswagen временно остановил несколько заводов из-за слабого спроса

28.06.2023 13 0 0

В частности, старт производства электрического лифтбека ID.7, был перенесён на конец текущего года, хотя первоначально серийный запуск был намечен на июль.

Марка Volkswagen столкнулась с просевшим спросом на свои модели сразу на нескольких рынках, из-за чего компании пришлось временно приостановить несколько конвейеров. Решение, в частности, коснулось завода, расположенного в Эмдене (Германия). Здесь сейчас налажено производство полностью электрического кроссовера Volkswagen ID.4, а в следующем месяце должен был стартовать серийный выпуск «зелёного» лифтбека ID.7.

Как сообщает издание Nordwest Zeitung со ссылкой на главу производственного совета завода в Эмдене Манфреда Вульфа, компания решила продлить срок летнего отпуска для сотрудников «электромобильной линии» предприятия. Начало производства пятидверки Volkswagen ID.7 было перенесено на конец 2023 года. При этом изменения в рабочем графике не затронут тех сотрудников, которые заняты на выпуске машин с двигателями внутреннего сгорания (включая Passat).

По словам представителя предприятия, в компании решили также сократить штат завода в Эмдене: в августе текущего года контракты трёхсот временных работников (сейчас общее количество – 1,5 тыс. человек) продлены не будут.

На фото: Volkswagen ID.7

Манфред Вульф объяснил решение сократить объём выпуска машин тем, что спрос на электромобили снизился на 30% по сравнению с теми первоначальными предполагаемыми показателями, которые легли в основу производственных планов. Напомним, в прошлом году VW объявлял об инвестициях в размере около 1,1 млрд долларов, которые предполагалось потратить на переоборудование линий по производству электромобилей на модульной платформе MEB.

Совокупные продажи машин концерна Volkswagen в Европе за первый квартал текущего года 2023 года выросли на 68% (по сравнению с показателем января-марта 2022 года). За тот же период продажи в США выросли на солидные 98%. При этом в Китае, на крупнейшем рынке для VW, зафиксирован спад, причём сразу на 25%.

На фото: Volkswagen T-Cross

Спад спроса на автомобили марки Volkswagen коснулся не только электромобилей. Как сообщает бразильский motor1, компания объявила о приостановке производства на трёх предприятиях в Бразилии: речь идёт о площадках в Сан-Бернардо-ду-Кампу, Таубате и Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Продолжит работу без простоев только моторный завод, располагающийся в Сан-Карлосе.

На первом из перечисленных предприятий налажен выпуск рестайлингового Polo, Virtus, Nivus и пикап Saveiro. С конвейера второго сходит Polo Track (модель начального уровня марки). А на третьем производится кроссовер T-Cross. Здесь компания также решила прибегнуть к коллективным отпускам и частичным сокращениям сотрудников. Кстати, в Бразилии продажи машин марки в период с января по май 2023-го выросли на 36% (по сравнению с тем же периодом прошлого года).

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