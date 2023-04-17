Преемник Volkswagen Passat оказался лифтбеком, и у него два варианта: ID.7 и ID.Next

Впрочем, две версии с разным дизайном планируются лишь для Китая, а вот на глобальном рынке будет одна модель. В продажу новинка поступит уже в этом году.

Премьера этого члена электрического семейства Volkswagen ID растянулась на несколько лет: еще в 2018-м немцы показали шоу-кар ID.Vizzion со всей «шелухой», присущей концептам; а в 2022-м дебютировал прототип ID.Aero с почти серийным кузовом. И вот, наконец, в Китае накануне открытия Шанхайского автосалона рассекретили товарную «электричку», причем она преподнесла сюрприз: прежде считалось, что электрокар будет седаном, на деле же новинка оказалась лифтбеком. Глобальная версия получила имя ID.7, она встанет на конвейер завода VW в Германии. Одновременно продемонстрировали китайскую модель, и у нее два варианта.



Глобальный Volkswagen ID.7 1 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 2 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 3 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 4 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 5 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 6 / 7 Глобальный Volkswagen ID.7 7 / 7

Дело в том, что для Поднебесной выпуском электрокаров займутся два разных совместных предприятия: за производство электромобиля, скопировавшего «мировую» версию, будет отвечать компания FAW Volkswagen, такую модель назвали ID.7 Vizzion; второй же вариант «пропишется» на заводе SAIC Volkswagen, эта «электричка» пока представлена в виде замаскированного концепта ID.Next.



Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 1 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 2 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 3 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 4 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 5 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 6 / 7 Volkswagen ID.Next и Volkswagen ID.7 Vizzion для Китая 7 / 7

Как и остальные модели ID, «пятидверка» построена на платформе MEB. Длина глобального лифтбека равна 4961 мм (ID.7 Vizzion чуть короче), ширина – 1862 мм, высота – 1538 мм, колесная база – 2966 мм. Таким образом, по своим размерам «семерка» превзошла и европейский, и китайский седан VW Passat. Ну а расстояние между осями электрокара сопоставимо с Mercedes E-Class и BMW 5 Series. Объем багажника ID.7 – «более 500 литров» (европейские СМИ, которым удалось познакомиться с моделью, пишут про 532 л).



Глобальный Volkswagen ID.7

Внешне лифтбек перекликается с другими «электричками» марки: у него плавные черты (коэффициент аэродинамического сопротивления – «около 0,23, в зависимости от комплектации»), лаконичные фары, объединенные светящейся полоской, и сделанные в виде единой плашки задние фонари. У товарного воплощения ID.Next для Китая будут оригинальные оптика и бамперы.



Глобальный Volkswagen ID.7 1 / 2 Глобальный Volkswagen ID.7 2 / 2

В салоне – крохотный экран приборки (роль приборной панели возложена на проекционный дисплей с дополненной реальностью, он идет уже «в базе»), руль с сенсорными кнопками и мультимедиа-система с 15-дюймовым планшетом. Для модели также предусмотрены панорамная крыша с «умным стеклом» (его можно сделать непрозрачным), «умный» же климат-контроль (дефлекторы способны сами менять направление воздушных потоков, плюс электроника может включить «климат» заранее, распознав ключ у приближающегося к лифтбеку водителя), передние кресла с вентиляцией и функцией массажа, система дистанционной парковки и множество других электронных помощников.



Глобальный Volkswagen ID.7 1 / 6 Глобальный Volkswagen ID.7 2 / 6 Глобальный Volkswagen ID.7 3 / 6 Глобальный Volkswagen ID.7 4 / 6 Глобальный Volkswagen ID.7 5 / 6 Глобальный Volkswagen ID.7 6 / 6

Европейцам Volkswagen ID.7 будет доступен с электромотором мощностью 286 л.с. (550 Нм), у базового лифтбека он установлен на задней оси. Скорее всего, позже подтянется и полноприводная – то есть двухмоторная – версия. В Старом Свете предложат два варианта батареи на выбор: емкостью 82 или 91 кВт*ч. В первом случае на одной зарядке «пятидверка» сможет проехать около 615 км, во втором – примерно 700 км (по циклу WLTP). В Китае другая начинка: местные профильные медиа пишут об электродвигателе мощностью 204 л.с. и аккумуляторе на 77 кВт*ч.



Глобальный Volkswagen ID.7 1 / 3 Глобальный Volkswagen ID.7 2 / 3 Глобальный Volkswagen ID.7 3 / 3

В Европе и Поднебесной старт продаж Volkswagen ID.7 намечен на осень текущего года, в Северной Америке он появится в 2024-м. К слову, на глобальном рынке электрокар, по сути, придет на смену четырехдверному VW Passat. Сам же Пассат все-таки получит новую генерацию, причем ожидается, что это будет последнее «углеводородное» поколение – и только в кузове «универсал».

