В Россию везут другой седан Volkswagen Passat, объявлена цена

Линейка моделей, поставляемых в Россию из Китая по схеме параллельного импорта, вновь расширена, причем это снова Volkswagen: к анонсированным недавно кроссоверам Tayron, Talagon и Teramont X присоединится седан Passat. «Четырехдверка» производства СП SAIC Volkswagen уже появилась на сайте одного из крупных московских дилеров, и эта не та машина, которую до начала известных событий в РФ привозили официально. Нет, у нее аналогичная платформа MQB, но дизайн экстерьера – свой, к тому же этот седан крупнее. К слову, глобальная модель в Поднебесной тоже представлена, только под именем Magotan: за выпуск такой «четырехдверки» отвечает СП FAW Volkswagen.

Согласно сайту российского продавца, к нам везут рестайлинговый VW Passat, который в Китае дебютировал в прошлом году. Особенности внешности – диодные «рамки» ходовых огней в фарах, светящаяся же линия на радиаторной решетке и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Отметим, в Поднебесной у Пассата два варианта решетки – с хромированными «штрихами» или «точечным» рисунком. Судя по картинкам, которые опубликовал дилер, в России будет доступна только вторая версия (но не факт).



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Длина китайской «четырехдверки» равна 4948 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2871 мм. Для сравнения, габариты «мирового» седана VW Passat, который раньше поставляли в Россию: 4775/1832/1440 мм, расстояние между осями – 2786 мм.



В России модель made in China предложена с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 186 л.с. (320 Нм) в сочетании с 7DSG. На китайском рынке у этого двигателя еще есть 220-сильная версия (350 Нм), там также можно купить Пассат с младшим турбомотором 1.4 (150 л.с., 250 Нм), плюс китайцам доступен гибрид. Привод в любом случае исключительно передний.

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У седана в РФ одна комплектация, ее дилер обозначил как Luxury. В арсенале такого Пассата значатся: трехзонный климат-контроль, виртуальная приборка, мультимедиа-система с экраном диагональю 9,2 дюйма, подогрев и вентиляция передних сидений, «панорамная камера», передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о выходе из занимаемой полосы. За китайский Volkswagen Passat дилер просит 3 750 000 рублей.

