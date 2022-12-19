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  • В Россию привезли китайские кроссоверы VW: аналог Tiguan, короткий Teramont и большой Talagon

В Россию привезли китайские кроссоверы VW: аналог Tiguan, короткий Teramont и большой Talagon

19.12.2022 1329 0 0

Разумеется, SUV поставляют по схеме параллельного импорта. Цены уже объявлены, хотя «официально» пока анонсирован лишь один из кроссов made in China.

Концерн Volkswagen приостановил свою деятельность в РФ почти сразу после начала всем известных событий. Тем не менее, его машины к нам все же поставляют – по схеме параллельного импорта. В частности, таким образом к нам попали электрический паркетник VW ID.6 и бензиновый седан VW Bora, обе модели – китайского производства. А скоро местная линейка сделанных в Поднебесной Фольксвагенов будет расширена: один из крупных столичных дилеров анонсировал аж три SUV. Речь идет о паркетниках Tayron, Talagon и Teramont X. Первые две модели – производства совместного предприятия FAW Volkswagen, за выпуск третьей отвечает СП SAIC Volkswagen. Начнем с младшего, Тайрона, ведь этот кросс уже удостоился новости от дилера, тогда как остальные пока просто «висят» на его сайте.

Volkswagen Tayron дебютировал в 2018 году, это ближайший родственник хорошо знакомого россиянам Тигуана. Минувшим летом паркетник пережил рестайлинг, и, согласно анонсу продавца, именно посвежевший SUV и привезли в РФ. К слову, у Тайрона есть купеобразная версия с приставкой X в названии: «купе» тоже будет доступно в России, но пока озвучены подробности лишь о «традиционном» паркетнике.

Volkswagen Tayron и Tayron X
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Volkswagen Tayron и Tayron X
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Volkswagen Tayron и Tayron X
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Volkswagen Tayron и Tayron X
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Volkswagen Tayron и Tayron X
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Volkswagen Tayron и Tayron X
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На данный момент VW Tayron у нас представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI (150 л.с.), 7DSG и передним приводом. Позже в продажу поступит полноприводная версия с турбомотором 2.0 TSI (220 л.с.) – такая же начинка будет и у купеобразного паркетника (Tayron X предложат с «оспортивленным» пакетом R-Line). Паркетник с 1.4 TSI доступен в единственной комплектации Premium Plus, в списке оснащения значатся: светодиодная оптика, панорамный люк в крыше, «кожаный» салон, трехзонный климат-контроль, мультимедиа-система с 12-дюймовым экраном, виртуальная «приборка» на 10,25 дюйма, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Цена VW Tayron – от 3 300 000 рублей. Дилер также обещает «полную гарантию» сроком на 1 год с момента передачи автомобиля клиенту.

Volkswagen Teramont X
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Volkswagen Teramont X
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Volkswagen Teramont X
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Volkswagen Teramont X
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VW Teramont X – это короткий пятиместный вариант «просто» Teramont (трехрядный SUV к нам поставляли из США). Судя по сайту дилера, в РФ привезли обновленный паркетник – в Китае такой дебютировал летом 2022-го. У нас Teramont X будет доступен только с 220-сильной «турбочетверкой» 2.0 TSI, 7DSG и полным приводом. Комплектация одна, ее обозначили как Base, в этом исполнении есть подогрев передних и задних кресел, камеры кругового обзора, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль. Цена VW Teramont X – от 4 900 000 рублей.

Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Volkswagen Talagon
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Ну а VW Talagon – это родня трехрядного Терамонта, причем это еще и самый крупный кроссовер марки (его длина равна 5152 мм против 5052 мм у китайского «просто» VW Teramont). Любопытно, что на сайте дилера указан 2023 год производства – видимо, у нас продажи модели начнутся в следующем году (или же это просто опечатка). В России Талагон также предложат в единственной комплектации с турбомотором 2.0 TSI на 220 л.с., полным приводом и 7DSG. Для этого SUV заявлены матричные фары, полноскоростной адаптивный круиз-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка салона. Паркетник бывает шести- или семиместным. Цена Volkswagen Talagon – от 5 100 000 рублей.

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