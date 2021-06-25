VW Talagon выходит на рынок: не только самый большой, но и самый дорогой SUV в гамме

Пока новый трехрядный паркетник доступен только в Китае. Там модель предложена с двумя моторами на выбор, привод – передний или полный.

В виде концепта этот кросс Volkswagen показали еще в 2019-м, а серийную версию, практически полностью сохранившую дизайн предвестника, представили минувшей весной. Товарный SUV назвали Talagon, он пока адресован только Китаю, выпуск налажен на заводе совместного предприятия FAW и Volkswagen. Напомним, ближайшим родственником трехрядного паркетника является VW Teramont (обе модели построены на «тележке» MQB), который производит другое СП – SAIC Volkswagen. Накануне в Поднебесной объявили окончательные цены на новый кросс, одновременно был дан старт продажам.

Talagon лишил Teramont статуса самого крупного SUV марки: длина новинки равна 5152 мм, что на 100 мм больше, чем у модернизированного китайского Терамонта (у него оказалась своя программа рестайлинга), ширина – 2002 мм (+13 мм по сравнению с родственником), высота – 1795 мм (+22 мм). А вот колесная база у машин совпадает – 2980 мм.



Новый кроссовер предложен с шести- или семиместным салоном. Главные «фишки» внутри – «парящая» центральная консоль (под ней расположен довольно вместительный отсек), визуально объединенные тачскрин мультимедийной системы и виртуальная «приборка» (но они установлены по отдельности) и небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Минимальный объем багажника VW Talagon – 357 литров против 286 литров у местного Терамонта.

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Базовый двигатель перешел с китайского VW Teramont – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 TSI серии EA888, которая выдает 186 или 220 л.с. Топовый Talagon оснащен бензиновым турбомотором V6 2.5 (EA390) мощностью 299 л.с. Двигатель V6 был и у дореформенного Терамонта, но после рестайлинга он его лишился. Правда, не исключено, что временно. Обоим кроссоверам положена только семиступенчатая роботизированная коробка DSG с двумя сцеплениями. VW Talagon со 186-сильным мотором имеет передний привод, все остальные версии – полноприводные.



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Китайцам новый кросс предложен в шести вариантах исполнения. «В базе» есть светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, трехзонный климат-контроль, цифровая «приборка» и мультимедиа-система (10,25” и 12” соответственно), круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются панорамный люк в крыше, перфорированная кожа, подогрев кресел первого и второго рядов, атмосферная подсветка салона и камеры кругового обзора. Наконец, богатым версиями положены 21-дюймовые колеса, адаптивные фары, кресла с вентиляцией, адаптивный круиз-контроль и множество электронных помощников. За доплату можно заказать двухцветную окраску и проекционный дисплей.



На данный момент Talagon – это не только самый крупный, но и самый дорогой кроссовер в китайской линейке Volkswagen (имеется в виду местного производства). За новинку просят 299 900 – 399 900 юаней, что эквивалентно примерно 3 351 000 – 4 468 000 рублей по текущему курсу. Для сравнения, обновленный VW Teramont в КНР стоит от 292 000 юаней (3 263 000 рублей), даже электрокросс ID.6 X обойдется дешевле – от 239 888 юаней (правда, с учетом субсидий; 2 680 000 рублей). Ну а кросс Toyota Highlander нового поколения, который считается главным конкурентом VW Talagon (помимо Терамонта, конечно), сегодня стоит от 268 800 юаней (3 003 000 рублей).



О планах продавать Talagon в других странах Volkswagen пока не заявлял.