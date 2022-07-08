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  • Обновлённый короткий Volkswagen Teramont X показался на официальных фото

Обновлённый короткий Volkswagen Teramont X показался на официальных фото

08.07.2022 292 0 0

Внешне предназначенный для КНР купеобразный пятиместный Терамонт изменился так же, как местный трехрядный вариант, который пережил рестайлинг годом ранее. При этом у «купе» имеется «черная» версия.

 

В США большой семиместный кроссовер Volkswagen обновился еще в 2020-м, там он носит имя Atlas, машины производят локально. Укороченная купеобразная версия в Штатах зовется Atlas Cross Sport, именно она и послужила прообразом для рестайлингового растянутого SUV, ведь пятиместный вариант встал на конвейер позже. В Китае же трехрядный Фольксваген называется Teramont, а «купе» — это Teramont X, за выпуск обоих кроссов отвечает местное СП SAIC Volkswagen. Для Поднебесной семейство модернизировали в 2021-м, там у паркетников свои особенности. Но внешность тогда поменялась только у семиместного Терамонта. И вот к дебюту наконец готов рестайлинговый Teramont X: такое «купе» засветилось еще весной на снимках минпрома КНР, теперь же опубликованы фирменные изображения.

Рестайлинговый Volkswagen Teramont X
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Рестайлинговый Volkswagen Teramont X
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Рестайлинговый Volkswagen Teramont X
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Рестайлинговый Volkswagen Teramont X
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Рестайлинговый Volkswagen Teramont X
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Фары и радиаторная решетка короткому SUV достались от трехрядной версии: головная оптика разделена на две части, вдобавок ее пронзает диодная полоска (у машин для США иной облик). Новые задние фонари отныне расположены на черной плашке (у «просто» Teramont фонари объединяет красная вставка), и у них свой рисунок. Кроме того, подсвечены эмблемы марки: белым – спереди, красным – сзади. На официальных картинках запечатлена особая версия Teramont X с пакетом R-Line (включает более агрессивные бамперы, и их тоже подретушировали) и черным декором, но еще будут варианты с внешней хромированной отделкой.

Длина пятиместного Икса не изменилась – 4917 мм против 5052 мм у трехрядного китайского Терамонта. Колесная база тоже прежняя, она едина для обеих модификаций (2980 мм).

Рестайлинговый Volkswagen Teramont X

Интерьер короткого посвежевшего кроссовера марка еще не показала. Впрочем, именно новый салон и стал гвоздем программы рестайлинга для Teramont X в прошлом году, так что на этот раз его вряд ли серьезно доработали – максимум, заменили материалы отделки. После предыдущей модернизации у обоих кроссоверов появились стоящий особняком экран мультимедийной системы  (у американского VW Atlas дисплей экран интегрирован в переднюю панель) и двойные боковые воздуховоды. Вместо традиционного рычага коробки установили небольшой джойстик,еще исчез отдельный блок управления «климатом» (настройки встроены в мультимедиа).

Рестайлинговый Volkswagen Teramont X

Судя по шильдику на корме, как и прежде, VW Teramont X будет доступен с бензиновым турбомотором EA390 V6 2.5 TSI, который выдает 299 л.с. и 500 Нм. В документах минпрома для модели также была заявлена прежняя «турбочетверка» EA888 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. (320 и 350 Нм соответственно). Все двигатели сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. «Купе» со 186-сильным мотором имеет передний привод, остальные варианты – с полным приводом 4Motion.

На китайский рынок рестайлинговый Volkswagen Teramont X должен выйти в ближайшее время.

Volkswagen Teramont X после модернизации 2021 года. Скорее всего, у свежего кроссовера будет такой же интерьер
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Volkswagen Teramont X после модернизации 2021 года. Скорее всего, у свежего кроссовера будет такой же интерьер
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Volkswagen Teramont X после модернизации 2021 года. Скорее всего, у свежего кроссовера будет такой же интерьер
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Volkswagen Teramont X после модернизации 2021 года. Скорее всего, у свежего кроссовера будет такой же интерьер
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Напомним, в Россию поставляли только трехрядные кроссоверы: их привозили из Штатов, но под китайским именем Teramont. Сейчас деятельность всего концерна Volkswagen в РФ «на паузе» в связи с известными событиями. Пока нет данных о том, возобновится ли она.

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