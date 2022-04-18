Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont X обновлён в стиле трёхрядного брата

Речь идет о паркетнике, предназначенном для китайского рынка. Короткому SUV переделали переднюю часть, также ему достались новые задние фонари.

В Штатах большой семиместный кроссовер Volkswagen обновился еще в 2020-м, там он носит имя Atlas, машины производят локально. Укороченная купеобразная версия в США зовется Atlas Cross Sport, именно она и стала прообразом для рестайлингового растянутого SUV, ведь пятиместный вариант в принципе встал на конвейер позже. В Китае же трехрядный паркетник называется Teramont, а «купе» — это Teramont X, за выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen. Для Поднебесной семейство модернизировали в 2021-м, и там у паркетников своя программа. Но вот внешность тогда поменялась только у семиместного Терамонта. Теперь же дизайн сменило и кросс-купе, фотографии посвежевшего Teramont X внесли в базу минпрома КНР.

Рестайлинговый Volkswagen Teramont X для Китая

Фары и радиаторная решетка короткому SUV достались от трехрядного Teramont: головная оптика разделена на две части, вдобавок ее пронзает светящаяся полоска. Напомним, у машин для США фары более узкие, а решетка у них «провисла», тогда как в Китае она сохранила прямоугольную форму. Также Teramont X получил другой передний бампер (он оригинальный, не такой, как у растянутой модели), новые задние фонари теперь расположены на черной плашке (у «просто» Teramont фонари объединяет красная вставка), и у них свой рисунок. А еще у «купе» будет версия с черным декором вместо хромированного.

Длина рестайлингового Volkswagen Teramont X – те же 4917 мм, что и у дореформенного паркетника (показатель трехрядного кросса – 5052 мм). Колесная база тоже не изменилась – 2980 мм (у растянутого Терамонта аналогичное расстояние между осями).



Рестайлинговый Volkswagen Teramont X для Китая

Новый салон китайские Терамонты обрели в прошлом году, «фишки» — стоящий особняком тачскрин мультимедийной системы (у американского Atlas экран интегрирован в переднюю панель), двойные боковые воздуховоды, отсутствие отдельного блока управления «климатом» (настройки встроены в мультимедиа) и небольшой джойстик вместо традиционного рычага коробки. Скорее всего, на этот раз реформы интерьер не затронули.



По предварительным данным, двигатели тоже прежние, и они такие же, как у трехрядного SUV: бензиновые «турбочетверка» 2.0 TSI серии EA888 мощностью 186 или 220 л.с. и мотор EA390 V6 2.5 TSI, выдающий 299 л.с. Оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Teramont X со 186-сильным движком имеет передний привод, остальные варианты – с полным приводом 4Motion.

Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 1 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 2 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 3 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 4 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 5 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 6 / 7 Красный кроссовер — китайский VW Teramont X после рестайлинга 2021 года. Коричневый — обновленный трехрядный VW Teramont для Китая 7 / 7

На рынок КНР обновленный пятиместный паркетник выйдет до конца текущего года.



В Россию поставляли машины американской сборки, но под китайским именем Teramont. Причем у нас был представлен только растянутый SUV. В связи с известными событиями поставка автомобилей Volkswagen в РФ остановлена, пока неизвестно, когда она возобновится и возобновится ли вообще.