В России появился седан Volkswagen Bora китайского производства, известны цены

Концерн Volkswagen приостановил свою деятельность в России почти сразу после начала всем известных событий. По неофициальным данным, сейчас компания ищет покупателя на свой калужский завод и готовится к уходу с российского рынка. Тем не менее, продажи машин марки Volkswagen пока еще идут, и в РФ даже появилась новая модель, пусть и не совсем свежая: один из крупных московских дилеров начал принимать заказы на дореформенный седан Bora китайского производства. Видимо, «четырехдверки» привезли из КНР по параллельному импорту. К слову, тот же дилер торгует «китайскими» же электрокроссами Volkswagen ID.6 и Audi Q5 e-tron, которые для РФ до тех самых событий и не планировались.

Китайская VW Bora актуального поколения, версия образца 2018 года 1 / 3 Китайская VW Bora актуального поколения, версия образца 2018 года 2 / 3 Китайская VW Bora актуального поколения, версия образца 2018 года 3 / 3

Напомним, седан VW Bora актуального поколения (считается четвертым) дебютировал в Поднебесной в 2018-м, он построен на платформе MQB, выпуск модели налажен на заводе СП FAW Volkswagen. На производственной родине «четырехдверка» в этом году пережила рестайлинг, там ей достались иные головная оптика, радиаторная решетка и бамперы, вдобавок в салоне появился большой дисплей мультимедиа-системы, который возвышается над передней панелью. Ну а на то, что в Россию привезли именно дореформенный вариант, указывают, во-первых, картинка, размещенная на сайте дилера, плюс габариты: в частности, длина прежней Bora составляет 4663 мм против 4672 мм у модернизированного седана (колесная база едина для обеих версий – 2688 мм). А еще российским клиентам предложены машины не только 2022-го, но и 2021 года выпуска, при этом везде указано, что автомобили новые.



Салон дореформенной китайской VW Bora актуального поколения

В России Bora доступна с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (113 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 (150 л.с.), первый мотор сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом», второй работает в паре с 7DSG. Комплектация одна – Elite. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, противотуманки, «кожаный» салон, люк в крыше, обогрев наружных зеркал, передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, ESC, климат-контроль, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, круиз-контроль. Кроме того, есть некая «опция» от дилера.



Цена Volkswagen Bora с «атмосферником» — 2 490 000 рублей, седан с турбомотором стоит 2 590 000 рублей. Согласно сайту дилера, партия включает 295 машин (на момент публикации новости).