Обновлённый седан Volkswagen Bora: фирменный планшет и урезанная гамма

«Четырехдверка» изменилась как снаружи, так и внутри. Что же касается техники, то, по предварительным данным, из гаммы убрали базовый «атмосферник». Таким образом, модель предложат с двумя турбодвигателями на выбор.

Европейский рынок седан Volkswagen Bora покинул еще в начале 2000-х, уступив место Jetta, однако в Китае имя Bora используется до сих пор, причем там выпускают и продают два поколения одновременно, за производство отвечает СП FAW Volkswagen. Так, «четырехдверка» образца 2016 года считается третьей генерацией, в ее основе лежит «тележка» от старого Гольфа. «Четвертый» же седан в строю с 2018-го, он построен уже на платформе MQB. Предыдущая, «третья», Бора с момента премьеры существенных изменений не претерпела, и не исключено, что эту модель готовят к отставке. А вот седан последнего поколения пережил плановый рестайлинг.

Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 1 / 6 Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 2 / 6 Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 3 / 6 Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 4 / 6 Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 5 / 6 Бежевый седан – дореформенная «четвертая» VW Bora, белый – модель третьего поколения 6 / 6

Сам Volkswagen обновленную Bora пока не презентовал, но еще в январе модель засветилась на снимках местного минпрома (заглавное изображение), вдобавок машины уже начали отгружать дилерам: на задворках одного из автосалонов со всех сторон седан отщелкал фотограф издания Autohome.



«Четырехдверка» получила иные головную оптику, радиаторную решетку и бамперы, плюс ей достались диски нового дизайна. К слову, расположенная посередине решетки полоска, скорее всего, светится. После рестайлинга длина Bora выросла на 9 мм до 4672 мм, высота теперь 1478 мм (+16 мм). Ширина и колесная база прежние – 1815 и 2688 мм соответственно.

Обновленная VW Bora 1 / 3 Обновленная VW Bora 2 / 3 Обновленная VW Bora 3 / 3

Главная обновка внутри – большой тачскрин мультимедийной системы, который возвышается над передней панелью (у дореформенного седана экран встроен в панель). Отметим, аналогичный планшет имеют почти все последние китайские Фольксвагены (среди них, например, рестайлинговые Teramont, Tiguan и Sagitar). Также заменили рулевое колесо и материалы отделки. Ну а виртуальная «приборка» и сенсорный блок управления «климатом» были у «четвертой» Bora и прежде.



Обновленная VW Bora 1 / 2 Обновленная VW Bora 2 / 2

Китайцы пишут, что базовый «атмосферник» 1.5 (113 л.с.) отправлен в отставку, с ним ушли и пятиступенчатая «механика» и классический шестиступенчатый «автомат». Таким образом, модернизированная VW Bora будет доступна только с бензиновыми турбомоторами 1.2 TSI (116 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.), которые сочетаются с семиступенчатой коробкой DSG.



Официальную премьеру рестайлинговый седан справит в ближайшее время. Дореформенная «четвертая» Bora с турбомотором стоит от 21 000 долларов, с «атмосферником» — от 17 000 долларов.