Растянутая VW Jetta пережила рестайлинг: теперь больше Пассата, с совсем другим салоном

Американскую VW Jetta (она же глобальная, а собирают ее в Мексике) модернизировали минувшим летом, теперь пришла очередь китайского седана: премьера посвежевшей модели состоялась на автосалоне в Гуанчжоу. Вариант для Поднебесной, как водится, имеет свои особенности. Во-первых, там это и не Джетта вовсе, а Sagitar, производство налажено на заводе СП FAW Volkswagen. Во-вторых, в нынешнем поколении «их» модель изначально крупнее «мировой», и после рестайлинга Sagitar стал еще больше. Но обо всем по порядку.

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Бамперы китайской «четырехдверке» достались от Jetta – с вертикальными диодными секциями ходовых огней спереди и массивной хромированной накладкой сзади. Радиаторная решетка тоже, как у глобальной версии, но при этом у Sagitar еще есть блестящие «штрихи». Кроме того, у задних фонарей «китайца» отныне иной рисунок, тогда как у «мирового» седана фонари менять не стали.



Обновленный Volkswagen Sagitar

Из-за нового обвеса длина Volkswagen Sagitar выросла на 38 мм до 4791 мм. То есть по этому показателю модель превзошла актуальный четырехдверный Passat. Впрочем, то речь о европейском Пассате (4775 мм), ведь китайский еще больше (4948 мм). Ну и для сравнения, длина американской обновленной Джетты – 4738 мм. Колесная база у VW Sagitar прежняя – 2731 мм против 2686 мм у Jetta (у евро-Пассата – 2786 мм).



Обновленный Volkswagen Sagitar

Если «мировой» седан внутри почти не изменился, то интерьер китайской версии серьезно доработан. Так, Sagitar получил новую переднюю панель, со спрятанными в единую плашку боковыми дефлекторами обдува. Еще появилась другая мультимедийная система – с возвышающимся над панелью 12-дюймовым тачскрином (у Джетты встроенный дисплей на 6,5 или 8 дюймов). Ну а сенсорный блок управления «климатом» есть и дореформенного «поднебесного» седана (у VW Jetta – кнопки и шайбы).



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Для Volkswagen Sagitar анонсирован новый двигатель – бензиновая «турбочетверка» 1.5 семейства EA211 Evo, мощность локального варианта официально еще не названа. К слову, это первая модель марки в Китае с таким мотором. В Штатах Джетта оснащается аналогичным двигателем, на американской версии он выдает 160 л.с. и имеет турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, этот движок способен работать по экономичному циклу Миллера. В Китае рестайлинговый Sagitar будет доступен с семиступенчатой коробкой DSG, а вот в США модели положены шестиступенчатая «механика» или классический восьмиступенчатый «автомат».



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В гамму дореформенного Sagitar входят «турбочетверки» 1.2 TSI и 1.4 TSI (оба мотора серии EA211) мощностью 116 и 150 л.с. соответственно. Базовый двигатель работает в паре с 5МКП, второй комплектуется DSG7. Между тем прежние моторы были обнаружены в базе сертификационного органа вместе с фото рестайлингового седана – не исключено, что они останутся в строю.



Обновленная «четырехдверка» VW Sagitar должна выйти на китайский рынок в ближайшее время.

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Напомним, в России Jetta актуального поколения продержалась совсем недолго: до нас седан добрался весной 2020-го, а уже в середине этого года его сняли с продаж из-за слабого спроса. В РФ машины поставляли из Мексики, тогда как модель предыдущей генерации собирали на ГАЗе.

