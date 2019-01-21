Растянутая Volkswagen Jetta нового поколения: чуть короче Passat

Немецкая марка представила длиннобазную версию своей «четырехдверки». Такой седан пока анонсирован только для китайского рынка.

В Поднебесной Джеттой зовется совсем не та машина, которая доступна в других странах: китайцам под этим именем предлагается модель, родственная Polo-седану. Глобальная же Jetta там известна как Sagitar. И если прежняя китайская «четырехдверка» отличалась от «мировой» только комплектациями, то седан нового поколения превратили в растянутую версию последней Jetta, построенной на платформе MQB.

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Длина Volkswagen Sagitar 2020 модельного года равна 4753 мм, что на 51 мм больше, чем у новой глобальной «четырехдверки». Размер колесной базы увеличен на 45 мм до 2731 мм. Таким образом, по этим показателям Sagitar теперь лишь немногим уступает VW Passat (длина – 4767 мм, расстояние между осями – 2786 мм). При этом дизайн у предназначенного для Китая седана опять практически такой же, как у родственной Джетты, разница лишь в деталях: например, в задних фонарях поменяли «начинку», а в салоне – другая цветовая схема (переднюю панель сделали темно-бордовой, кресла могут быть обиты белой кожей).

В линейку моторов нового VW Sagitar по-прежнему входят турбированные 1.2 TSI и 1.4 TSI, но у базового двигателя отдачу увеличили со 110 до 115 л.с. Мощность второго мотора не изменилась – 150 л.с. (такой двигатель положен и глобальной Jetta). Коробки – пятиступенчатая «механика» или семиступенчатая роботизированная DSG с двумя сцеплениями. Для предыдущего седана еще предусмотрен 110-сильный «атмосферник» 1.6, однако со сменой поколений этот двигатель, видимо, отправили в отставку.

Производство нового Sagitar уже стартовало, седаны для китайского рынка выпускает местный завод СП концернов FAW и Volkswagen. В продажу «четырехдверка» должна поступить в марте, цена еще не объявлена. Предыдущая модель стоит от 131 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 291 000 рублей по актуальному курсу.

Между тем в Поднебесной продают еще один аналог новой Jetta, только уже в виде стандартной (то есть короткой) версии: такой автомобиль называется Lavida Plus. Эту модель собирает другое СП – Volkswagen и SAIC. Цена – от 115 900 юаней (около 1 350 000 рублей). Лавида гораздо популярнее Sagitar. Так, в 2018-м первая модель разошлась по Китаю тиражом в 473 564 экземпляра (с учетом седана прежнего поколения), что на 3% больше, чем годом ранее. Sagitar же в прошлом году обрел 309 902 владельцев (-5%).

1 / 3 Новая Volkswgagen Jetta, версия для США 2 / 3 Новая Volkswgagen Jetta, версия для США 3 / 3 Новая Volkswgagen Jetta, версия для США

За пределы китайского рынка длиннобазная Jetta вряд ли выберется. Что же касается стандартного седана нового поколения, то, по предварительной информации, до нас он доберется к концу текущего года. Сборка модели предыдущей генерации для РФ была свернута еще весной 2018-го (автомобили производили в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа), сейчас дилеры распродают остатки. Рекомендованная цена прежней Jetta в РФ – от 1 049 000 рублей, хотя, судя по нашему каталогу «Подобрать авто», в Москве, например, можно найти седан VW и с более привлекательным ценником.

В России спрос на Jetta скромный: в 2018-м реализовано 3813 седанов (-24%). Для сравнения, объем продаж Kia Cerato в прошлом году составил 11 068 единиц (+63%). Даже импортная Toyota Corolla в России расходится лучше – выбор на седане остановили 5199 клиентов (+18%).