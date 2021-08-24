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Седан Volkswagen Jetta: рестайлинг в Америке и отставка в России

24.08.2021 360 1 1

 «Четырехдверке» немецкой марки подправили дизайн экстерьера, еще расширен список стандартного оборудования. Кроме того, кое-где модель предложат с новым турбомотором.

 

Volkswagen Jetta актуального поколения дебютировала в 2018-м в США, а до нашего рынка такая «четырехдверка» добралась весной прошлого года. Причем если предыдущую Джетту собирали на ГАЗе, то модель последней генерации к нам поставляли из Мексики. В России импортный седан долго не продержался: он уже исчез с местного официального сайта марки, при этом, судя по статистике продаж, еще в июне VW Jetta у нас была представлена. Всего же за первое полугодие 2021-го в РФ было реализовано 544 единицы, тогда как, например, Kia Cerato за тот же период разошелся по нашей стране тиражом в 5731 экземпляр, результат Skoda Octavia за полгода – 6506 штук.

Как бы то ни было, но «четырехдверка» Volkswagen пережила плановый рестайлинг, причем вместе со стандартной Джеттой модернизировали и «заряженный» вариант GLI. Одними из первых посвежевшие машины получат опять же американцы, но есть подробности и о мексиканской версии. Впрочем, обо всем по порядку.

Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Итак, другой стала радиаторная решетка, а передний бампер у Jetta и Jetta GLI теперь один на двоих: он новый, у встроенной в него решетки разный рисунок – полоски у обычной «четырехдверки» и сетка у «горячей». Задний бампер тоже заменили, при этом исходному седану вдобавок досталась хромированная накладка, тогда как исполнение GLI сохранило два выставленных напоказ и разнесенных по сторонам круглых патрубка выпускной системы. Еще расширены палитра цветов кузова и ассортимент колесных дисков. Кроме того, в США ликвидировали вариант R-Line – вместо него теперь Sport, но особенности те же: темный наружный декор, спортивные кресла и электронная имитация блокировки дифференциала XDS.

Обновленная VW Jetta GLI для Америки
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Обновленная VW Jetta GLI для Америки
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Обновленная VW Jetta GLI для Америки
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Обновленная VW Jetta GLI для Америки
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Обновленная VW Jetta GLI для Америки
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В Штатах стандартная «четырехдверка» отныне уже «в базе» имеет виртуальную «приборку» диагональю 8 дюймов (прежде были аналоговые приборы), внутри Jetta GLI перед водителем установлен дисплей на 10 дюймов (для обычного седана это опция). Еще появились новое рулевое колесо и иные материалы отделки, плюс во всех версиях есть телематическая система, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Опционально можно заказать адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, автоматического переключения света фар и т.д.

Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Обновленная VW Jetta для Америки
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Мексиканская исходная Джетта по-прежнему оснащается турбодвигателем 1.4 TSI, который выдает 150 л.с. В Штатах же на смену этому мотору пришел 160-сильный 1.5 TSI семейства EA211 Evo. Аналогичный двигатель ставят и на местный паркетник VW Taos, у него есть турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, этот мотор способен работать по экономичному циклу Миллера. Коробки менять не стали: в Мексике «просто» Jetta будет доступна с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», в Штатах такому седану положены 6МКП или 8АКП.

Обновленные VW Jetta и Jetta GLI для Америки
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Обновленные VW Jetta и Jetta GLI для Америки
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У VW Jetta GLI двигатель прежний – это 230-сильный 2.0 TSI семейства EA888, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой DSG (и только последняя предусмотрена для «заряженной» версии в Мексике, причем там она заменит DSG6). Такой седан вместо полузависимой задней подвески имеет многорычажку, еще в его арсенале значатся адаптивные амортизаторы DCC и самоблокирующийся дифференциал.

Дореформенная VW Jetta
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Дореформенная VW Jetta
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В Америке старт продаж обновленных Volkswagen Jetta и Jetta GLI намечен на четвертый квартал текущего года. Впереди еще премьера рестайлинговой растянутой «четырехдверки» для Китая, где она носит имя Sagitar. А вот вернется ли Джетта в Россию – пока неизвестно, в местном офисе марки Колёсам сообщили, что на сегодняшний день не обладают конкретной информацией по этой теме.

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1 комментарий
24.08.2021 13:09
Виктор

Очень обидно за наш рынок, каждый раз думаю что уже некуда сжиматься, но все-равно находятся те кто уходят.

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