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Семейство кроссоверов Volkswagen Tayron обновлено в полном составе

03.08.2022 447 0 2

Родственному Тигуану паркетнику, а также его купеобразной и гибридной версиям подправили дизайн экстерьера, обновки есть и внутри. Техника пока прежняя, однако, по предварительным данным, в следующем году у кроссов появится новый турбомотор.

 

Кроссовер VW Tayron дебютировал в 2018 году, он разработан специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen. Ближайшим родственником SUV является хорошо знакомый россиянам Tiguan, при этом последнюю модель для КНР делает другое СП – SAIC Volkswagen. «Поднебесный» Тигуан пережил рестайлинг в прошлом году (и у него есть свои особенности), теперь же пришла очередь Tayron. Одновременно со стандартным паркетником обновились купеобразный Tayron X и подзаряжаемый гибрид Tayron GTE, хотя эти версии и появились в продаже позже исходника. Фотографии модернизированных машин опубликовало издание Autohome.

Синий кроссовер — обновленный Volkswagen Tayron R-Line, белый — рестайлинговый базовый Tayron
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Синий кроссовер — обновленный Volkswagen Tayron R-Line, белый — рестайлинговый базовый Tayron
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Синий кроссовер — обновленный Volkswagen Tayron R-Line, белый — рестайлинговый базовый Tayron
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Синий кроссовер — обновленный Volkswagen Tayron R-Line, белый — рестайлинговый базовый Tayron
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Все модификации обрели новую радиаторную решетку: у «простого» VW Tayron и у «купе» на ней красуются хромированные «иксы», а у гибрида – блестящие «штрихи». У всех Тайронов также новые бамперы и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Для кроссоверов только с ДВС по-прежнему предусмотрен пакет R-Line, его «фишки» — чуть более агрессивный обвес и вертикальные диодные ходовые огни (аналогичные ДХО имеются и у гибрида). Наконец, расширен ассортимент дисков (18-, 19- или 20-дюймовые).

Салон обновленного кросс-купе Volkswagen Tayron X (остальные версии отличаются лишь материалами отделки)

Интерьер у всех исполнений в целом оформлен одинаково, разве что разнятся материалы отделки. Внутри установили новую переднюю панель, вдобавок VW Tayron досталась иная мультимедийная система – с «парящим» тачскрином: у богатых комплектаций 12-дюймовый дисплей, тогда как дореформенным машинам был положен экран на 9,2 дюйма (про планшет базовых версий пока не рассказали, у самых дешевых дорестайлинговых кроссов он 8-дюймовый). Кроме того, у стандартного Tayron после рестайлинга появился сенсорный блок управления «климатом» (у «купе» и гибрида такой был изначально).

Обновленные кросс-купе Volkswagen Tayron X и гибрид Tayron GTE
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Обновленные кросс-купе Volkswagen Tayron X и гибрид Tayron GTE
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Обновленные кросс-купе Volkswagen Tayron X и гибрид Tayron GTE
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Обновленные кросс-купе Volkswagen Tayron X и гибрид Tayron GTE
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Обновленные кросс-купе Volkswagen Tayron X и гибрид Tayron GTE
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Двигатели прежние. Базовый паркетник оснащается бензиновыми «турбочетверками» 1.4 (серии EA211) и 2.0 TSI (EA888), первый мотор выдает 150 л.с., у второго два варианта мощности – 186 или 220 л.с. Коробка – безальтернативная 7DSG. Купеобразный VW Tayron X предложен только с двухлитровым двигателем. Полный привод 4Motion предусмотрен лишь для 220-сильных машин. У гибрида Tayron GTE установка на основе двигателя 1.4T. Между тем, по данным китайских СМИ, в следующем году Тайроны обзаведутся новым бензиновым турбомотором 1.5 Evo 2 (его характеристики пока не объявлены).

Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
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Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
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Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
3 / 7
Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
4 / 7
Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
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Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
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Дореформенные Volkswagen Tayron (белая машина — с обвесом R-Line) и Tayron X
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Продажи обновленных кроссоверов стартуют до конца текущего года, цены еще не названы. Дорестайлинговый стандартный VW Tayron сегодня стоит от 30 000 долларов, «купе» обойдется минимум в 35 000 долларов, а цена гибрида начинается с отметки в 36 000 долларов. О планах вывести семейство за пределы Китая компания Volkswagen не сообщала.

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