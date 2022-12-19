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  • Седан Volkswagen Passat актуального поколения получит новый интерьер: первые фото

Седан Volkswagen Passat актуального поколения получит новый интерьер: первые фото

19.12.2022 912 1 0

«Четырехдверке» достанется мультимедиа-система с огромным дисплеем, внутри будут и другие обновки. Внешне же модель мало изменится.

В Европе Volkswagen Passat уже в следующем году должен перейти в новое поколение, причем, по предварительным данным, у свежей модели не будет четырехдверной версии: «старосветский» Пассат еще сильнее породнится с Skoda Superb (речь о «чехе» новой же генерации), то есть обе модели предложат в кузове лифтбек или универсал. А вот в Китае седан актуального поколения задержится, там его скоро модернизируют, фото застуканной во время испытаний «четырехдверки» опубликовало местное издание Autohome. Напомним, в Поднебесной модель нынешней серии B8 зовется Magotan, при этом седан под именем Passat там тоже представлен, но у него совсем другой дизайн, не такой, как у «мировой» версии. Дело в том, что машины производят разные совместные предприятия: за выпуск Magotan отвечает FAW Volkswagen, тогда как Passat с оригинальным обликом производит SAIC Volkswagen.

Обновленный Volkswagen Magotan
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Обновленный Volkswagen Magotan
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Судя по шпионским снимкам, внешне китайская «четырехдверка» почти не изменится: другими станут фары, ну и еще подретушируют передний бампер. Габариты наверняка прежние. Длина нынешнего VW Magotan равна 4866 мм, колесная база – 2871 мм.

Интерьер же, напротив, переделают радикально. Volkswagen Magotan получит новую переднюю панель, также седану достанется современная мультимедийная система – с огромным «парящим» дисплеем. Кроме того, появится новая виртуальная «приборка» (уже без козырька), плюс седан, возможно, лишится отдельного блока управления «климатом» (в этом случае настройки «встроят» в центральный тачскрин).

Обновленный Volkswagen Magotan
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Обновленный Volkswagen Magotan
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Обновленный Volkswagen Magotan
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Обновленный Volkswagen Magotan
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На данный момент нет информации о том, коснутся ли реформы техники. Актуальный VW Magotan в Китае доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), обе сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Китайцам также доступен гибрид GTE с установкой на основе турбомотора 1.4. Привод в любом случае исключительно передний.

Дореформенный Volkswagen Magotan
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Дореформенный Volkswagen Magotan
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Дореформенный Volkswagen Magotan
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Дореформенный Volkswagen Magotan
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Дореформенный Volkswagen Magotan
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В продажу обновленный Volkswagen Magotan, вероятно, поступит в 2023-м. Не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров решится поставлять такой седан и в нашу страну – по схеме параллельного импорта. К слову, таким образом к нам попали кроссоверы Volkswagen китайского производства – Tayron, Teramont X и Talagon.

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1 комментарий
19.12.2022 16:56
Виктор77

Пожалуйста скажите что этот убогий китайский планшет - это оборудование тестировщиков, а не элемент дизайна салона готового автомобиля.

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