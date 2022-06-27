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  • Volkswagen ID. Aero: больше, чем Passat, запас хода – 620 км без подзарядки

Volkswagen ID. Aero: больше, чем Passat, запас хода – 620 км без подзарядки

27.06.2022 82 0 0

Изначально новинка немецкой марки появится в Китае: продажи стартуют в середине 2023-го. Во второй половине того же года начнут выпускать версии для европейского и американского рынков.

 

Марка Volkswagen продолжает развивать собственную «зелёную» линейку моделей, ей дали название ID. Первенцем этого семейства стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, представленный ещё в 2019-ом и поступивший в продажу осенью 2020 года. Теперь немецкий производитель готовит новинку – её роль выполнит представленный сегодня седан ID. Aero (ранее в компании его именовали Aero B), пока что он дебютировал в статусе предсерийного концепта.

На фото: Volkswagen ID. Aero

В основу представленного сегодня ID. Aero лёг концепт Volkswagen I.D. Vizzion, оба прототипа базируются на модульной фольксвагеновской платформе MEB. Отметим, новый шоу-кар получился куда более приближенным к реальности: к примеру, его оснастили традиционными боковыми зеркалами вместо камер, правда, «обычные» дверные ручки ему не достались: на их месте располагаются сенсорные панели с подсветкой.

Немецкий производитель рассекретил габариты ID. Aero: его длина составляет 4975 мм, ширина – 1897 мм, а высота – 1528 мм. Расстояние между осями составляет 2966 мм. Судя по этим параметрам, новинка окажется крупнее и европейской, и китайской версий седана Passat. Напомним, VW собирается избавиться от «четырёхдверки» на европейском рынке, здесь такая версия пользуется низким спросом. Так, седан уже исчез с потребительских сайтов бренда, официально он уйдёт в прошлое с очередной сменой генерации: останется только универсал. Предполагается, что место «четырёхдверки» займёт полностью электрическая альтернатива – ID. Aero.

Разработчики предсерийного концепта постарались и над аэродинамикой: соответствующий коэффициент Cx составляет 0,228. Это впечатляющий результат, правда, не рекордный: так, у электрического флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS этот показатель составляет лишь 0,20.

Модель получила головную оптику, похожую на светотехнику кроссовера ID.4 (судя по расположению фар и соединяющей их через всю ширину «передка» светящейся полосе, которая разделена логотипом Volkswagen. В расположенных по бокам переднего бампера воздухозаборниках интегрировано по три отдельных противотуманных огня. В нижней части находится крупный воздухозаборник с сетчатым рисунком. Прототип снабдили 22-дюймовыми колёсными дисками. Корму украсили необычными задними фонарями с рисунком в виде крупных ячеек – соединяющая из широкая полоса проходит через всю ширину крышки багажника.

Информацию о салоне в компании пока не рассекретили. Кроме того, практически нет данных о технике. Пока что в Volkswagen отметили лишь, что ёмкость тяговой батареи ID. Aero составляет 77 кВт*ч. Запас хода у этого «электроседана» на одной зарядке составляет 620 км (расчёт вели по циклу WLTP). Очевидно, у серийной модели будут варианты, как с задним, так и с полным приводом; характеристики раскроют позже.

Изначально новинка немецкой марки появится в Китае: продажи стартуют в середине 2023-го. При этом в Поднебесной будет пара вариантов седана, производство одного наладят на мощностях СП FAW-Volkswagen, второй «пропишется» на заводе SAIC-Volkswagen (таким же образом поступили с местным кроссовером ID.4). Во второй половине следующего года в Германии начнут выпускать версии для европейского и американского рынков.

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