Немецкий семейный автомобиль: Volkswagen отправил Passat PHEV на дорожные испытания

Как стало известно ранее, марка официально откажется от седана модели: после смены генерации Пассат в Европе останется только с кузовом универсал.

Немецкая компания выпускает Volkswagen Passat с 1973 года, за прошедшие годы модель сменила семь поколений, модель актуальной восьмой генерации появилась в 2015-ом. Продажи автомобиля в Европе снижаются в течение последних шести лет. Так, по итогам 2021 года старосветские дилеры реализовали всего 82 488 экземпляров, что на 28,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. Для сравнения, в 2015-ом Passat разошёлся здесь тиражом в 226 127 единиц. В текущем году спад результатов модели продолжился: в первом квартале европейцы купили 14 966 шт., что на 44,4% меньше, чем в январе-марте 2021-го.



На фото: прототип нового Volkswagen Passat Variant PHEV

Как стало известно ранее, в Volkswagen решили избавиться от седана Passat на европейском рынке: сообщалось, что такая версия пользуется низким спросом. Ещё в начале текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что «четырёхдверка» исчезла с потребительских сайтов бренда. Официально седан уйдёт в прошлое с очередной сменой генерации: сейчас модель нового поколения уже находится в разработке.

В дальнейшем Volkswagen Passat будет предлагаться только в кузове универсал – такой вариант имеет прибавку Variant к названию. Сейчас модель следующей генерации находится на этапе дорожных испытаний – фотошпионы поймали прототип будущей новинки в южной Европе. На снимках оказалась гибридная версия «сарая», ими с нами поделилось испанское издание motor.es.



Сообщается, что у нового универсала будет версия подключаемого гибрида (PHEV): на «шпионских» фото можно без труда разглядеть порт для подзарядки тяговой батареи, входящей в состав силовой установки – крышка, за которой он скрыт, расположена на левом переднем крыле. Ожидается, что внешне версия PHEV практически не будет отличаться от вариантов модели с иной «начинкой».



Предполагается, что основные изменения коснутся силовой установки гибрида. В издании отметили, что новый Passat Variant PHEV будет «более технологически продвинутым» по сравнению с актуальным Passat GTE. По предварительной информации, в основу системы у нового Пассата ляжет 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI с функцией отключения цилиндров (она снижает расход топлива, следовательно, и объём выбросов вредных веществ в атмосферу). Напомним, у нынешнего подключаемого гибрида под капотом расположен бензиновый мотор TSI объёмом 1,4 литра. Он работает в комплекте с электродвигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач DSG с двойным сцеплением.



Ожидаются изменения и касательно батареи, входящей в состав силовой установки. У нынешнего аккумулятора гибридного Volkswagen Passat ёмкость не превышает 15 кВт*ч, предполагается, что у новинки этот показатель может увеличиться вдвое. Предположительно у нового подключаемого гибрида запас хода при движении чисто на электротяге без подзарядки составит 100 км.

У нового VW Passat, вероятно, будет новый интерьер. Ожидается, что модель получит иную переднюю панель с виртуальной «приборкой», на центральной консоли расположат крупный планшет мультимедийной системы. Физические кнопки для управления климатической установкой заменят сенсорными. Новый Volkswagen Passat появится в продаже на европейском рынке в следующем году.

